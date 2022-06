Brasília comemora Dia Internacional da Ioga com aula pública neste domingo

A ioga teve origem há 5 mil anos na Índia e é uma prática que envolve o bem-estar nos níveis: mental, físico, emocional e espiritual

No dia 21 de junho é celebrado o Dia Internacional da Ioga, e Brasília vai celebrar a data com uma aula pública, neste domingo (19), a partir das 7h, com instrutores da cidade, no gramado da Esplanada dos Ministérios (Alameda dos Estados), no centro da capital federal. O evento é promovido pela Embaixada da Índia com o apoio da Secretaria de Turismo.

O Dia Internacional da Ioga foi criado pela Assembleia da ONU em 2014, quando uma proposta feita pelo primeiro-ministro da Índia, Narendra Damodardas Modi, foi aprovada. A ioga teve origem há 5 mil anos na Índia e é uma prática que envolve o bem-estar nos níveis: mental, físico, emocional e espiritual.

Programação:

7h30 – Apresentação do Gayatri Mantra pelo Sr. Arun

8h20 – Apresentação do vídeo Shanti Mantra – Oração da Paz

8h25 – Aula de ioga

9h30 – Workshop da dança indiana tradicional pela dançarina Mirabhai

10h05 – Apresentação de música indiana pelos músicos André Oliveira (sitar) e Edgar (tabu)

11h15 – Apresentação e workshop de dança indiana Bollywood, a cargo de lara Ananda e seu grupo

