Brasília celebra Dia do Artesão com evento turístico

Brasília se prepara para homenagear os artesãos brasileiros em grande estilo. No dia 19, data dedicada aos mestres das artes manuais, a cidade receberá uma programação especial, organizada com apoio da Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur-DF).

Na área externa do Eixo Cultural Ibero-americano, o evento será nos dias 19, 22, 23 e 24 e promoverá o turismo na região e compartilhando informações relevantes sobre Brasília com o público local e internacional. O projeto é uma iniciativa da organização da sociedade civil (OSC) Instituto Evolui.

“Ao celebrar o Dia do Artesão, Brasília reafirma o compromisso com a valorização da cultura local e o incentivo aos profissionais que mantêm viva a tradição do artesanato brasileiro. O evento não apenas homenageia os artesãos, mas também destaca o potencial turístico da capital, oferecendo uma experiência única para os visitantes e contribuindo para o desenvolvimento econômico e cultural da região”, declara Ocimar Diógenes, presidente do Instituto Evolui.

A programação do evento inclui uma feira de artesãos locais, shows de Teresa Lopes, Dhi Ribeiro, O Gabba e a Banda Encosta N’Eu; e apresentações teatrais com Mamulengo Fuzuê, Mágico Tio André, Neia e Nando. As crianças ainda terão um espaço com brinquedos infláveis, proporcionando diversão para toda a família.

“A capital, conhecida pela arquitetura modernista e futurista, ganha destaque não apenas pelos prédios icônicos, mas também pela rica cultura, expressa de forma marcante pelo artesanato. Esse tipo de arte não só fortalece a identidade local, mas também desempenha um papel fundamental na economia, atraindo turistas e impulsionando o turismo criativo”, afirma o secretário de Turismo, Cristiano Araújo.

Com informações da Agência Brasília