A manhã desta sexta-feira (30) começou com forte neblina e céu nublado em diversas regiões do Distrito Federal. Moradores registraram imagens do tempo fechado nas primeiras horas do dia.

De acordo com os termômetros, a sensação térmica chegou a 14°C, trazendo um amanhecer mais frio para os brasilienses.

A temperatura pode chegar em até 28°C durante a tarde.