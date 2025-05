Motociclista vai a óbito após queda no Parque da Cidade

Nesta quinta-feira (29), um motociclista morreu após sofrer uma queda no Parque Dona Sarah Kubitschek (Parque da Cidade). Informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) revelam que a ocorrência foi atendida às 19h02, com o empenho de duas viaturas.

Ainda conforme o CBMDF, ao chegarem ao local da ocorrência, a equipe de socorro encontrou a motocicleta Yamaha, de cor azul, e seu condutor, de 38 anos, caídos ao solo.

O condutor estava inconsciente e foi avaliado imediatamente pelos socorristas. Ele estava em parada cardiorrespiratória (PCR). As manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) foram iniciadas pelas equipes do CBMDF e pela equipe médica do SAMU Avançado.

O óbito foi declarado no local pela médica do SAMU. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada. O local ficou aos cuidados do Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).