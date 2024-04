Brasília 64 anos: Novacap impulsiona o desenvolvimento de Brasília ano após ano

No aniversário de Brasília, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) celebra não apenas a história, mas também o futuro promissor da capital federal. Atualmente, a empresa está à frente de 40 projetos significativos, marcando uma era de renovação e crescimento sustentável para a cidade planejada. Desde a primeira e monumental obra — a própria construção de Brasília — a Novacap tem sido a força motriz por trás da evolução urbana e de infraestrutura do Distrito Federal.

“Brasília representa um marco do empreendedorismo e visão estratégica do Brasil. Na Novacap, estamos orgulhosos de continuar esse legado de desenvolvimento e inovação. Ao celebrarmos o aniversário de 64 anos da capital, reafirmamos nosso compromisso com o crescimento sustentável e a melhoria contínua da infraestrutura urbana”, afirma Fernando Leite, presidente da Novacap.

O valor total dos projetos atualmente em execução pela Novacap atinge cerca de impressionantes R$ 525.625.732,82, destacando o compromisso da companhia com o desenvolvimento da região. Entre essas obras, o Hospital Oncológico de Brasília se destaca, não apenas pelo custo — R$ 99.965.265,47 —, mas também pela importância estratégica na melhoria da saúde pública. O hospital, que ocupará uma área construída de 31.312,46 m², contempla um complexo de cinco blocos interligados que oferecerá serviços de quimioterapia, atendimento de urgências, e ainda unidade de internação médico-cirúrgica.

Além do Hospital Oncológico, a Novacap gerencia uma série de outros projetos vitais, incluindo melhorias em infraestrutura urbana como calçadas, recapeamento de vias e manutenção de áreas verdes, com investimentos que abrangem desde a poda de árvores até o estabelecimento de novos campos de grama sintética. Esses projetos não apenas melhoram a qualidade de vida na capital, mas asseguram a evolução como um centro urbano moderno e sustentável.

“Estamos profundamente comprometidos com a promoção da saúde e do bem-estar da nossa comunidade. Cada projeto que desenvolvemos e cada obra que entregamos são pensados para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Este é o cerne de nossa missão e é um reflexo direto dos valores que nos orientam”, comenta o diretor de Edificações Carlos Alberto Spies.

A história da Novacap está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento de Brasília. Criada por Juscelino Kubitschek, a companhia foi responsável por transformar o sonho audacioso de uma nova capital no coração do Brasil em realidade, cumprindo o plano de metas de 50 anos em 5. A inauguração de Brasília em 21 de abril de 1960, apenas quatro anos após o início das obras, foi um testemunho do extraordinário esforço nacional mobilizado pela Novacap.

Para Valquíria Marra, coordenadora da Divisão de Manutenção de Vias, “trabalhar na Novacap significa ser parte de um legado histórico que se iniciou em 1960. Contribuir para a manutenção das vias e restaurar condições seguras para o tráfego é extremamente gratificante.”

