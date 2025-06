Bombeiros controlam incêndio em residência na Ceilândia

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, na madrugada desta quarta-feira (12/6), a um incêndio em uma residência no Conjunto L da QNM 20, em Ceilândia. A corporação foi acionada às 00h29 e mobilizou três viaturas para a ocorrência.

Ao chegarem ao local, os bombeiros constataram fumaça saindo do interior de uma das duas casas situadas no mesmo lote. A equipe iniciou imediatamente o combate às chamas com o uso de linhas de mangueiras, conseguindo controlar o fogo rapidamente.

Enquanto o incêndio era combatido, a guarnição de salvamento realizou buscas na edificação para verificar a presença de possíveis vítimas. Ninguém foi encontrado no interior do imóvel e não houve feridos.

Após a extinção das chamas, os bombeiros realizaram o rescaldo para eliminar qualquer risco de reignição. O imóvel foi deixado sob os cuidados do proprietário, que acompanhou toda a operação e saiu ileso.

A perícia do CBMDF foi acionada para apurar as causas do incêndio, que ainda são desconhecidas.