Senac abre vagas para cursos profissionalizantes nas RAs

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) vai abrir, neste segundo semestre, 6.500 vagas em cursos profissionalizantes nas áreas de audiovisual, produção cultural, publicidade, multimídia e inteligência artificial. As inscrições começam em 26 de junho, com bolsas integrais disponíveis até o dia 16.

As formações serão oferecidas em regiões administrativas como Sobradinho, São Sebastião e Ceilândia. A descentralização dos cursos visa ampliar o acesso da população a oportunidades de capacitação, especialmente em áreas que estão em constante expansão e que exigem mão de obra qualificada.

De acordo com o diretor regional do Senac, Vitor Corrêa, a iniciativa tem como objetivo atender à crescente demanda do mercado por profissionais especializados, ao mesmo tempo em que oferece caminhos para a inclusão social e a empregabilidade. “Os jovens estão se profissionalizando cada vez mais cedo, e essas áreas acabam sendo muito importantes para o mercado de trabalho do DF”, ressalta.

Para tornar os cursos mais acessíveis, o Senac oferece um programa de bolsas de estudo com descontos que chegam a 100% do valor total das formações. As bolsas integrais são voltadas para pessoas de baixa renda, conforme as regras do Programa Senac de Gratuidade (PSG). A seleção dos candidatos segue a ordem de inscrição e critérios socioeconômicos estabelecidos pela instituição.

Além das bolsas integrais, o Senac também disponibiliza outras modalidades de desconto abertas a todos os interessados, o que torna o ingresso nos cursos ainda mais viável para quem deseja se qualificar profissionalmente. “O programa de bolsas do Senac-DF é uma iniciativa que existe para ajudar estudantes a terem acesso aos cursos da instituição. Com ele, é possível conseguir bolsas de até 100% de desconto em qualquer formação”, explica Corrêa.

Com foco na inovação e na preparação para o futuro do trabalho, o Senac aposta em áreas estratégicas que estão em constante transformação. A capacitação em tecnologias emergentes, como inteligência artificial e multimídia, por exemplo, pode abrir portas para novas oportunidades e ajudar a transformar a realidade de muitas famílias do DF.