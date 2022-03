Bombeiros apagam incêndio em loja de salgados na Ceilândia

Um cômodo da loja e o banheiro foram atingidos, um armário que continha produtos alimentícios e um liquidificador foram danificados

As equipes de socorro do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), atuaram em um incêndio de uma loja de venda de salgados na QNN 02, em Ceilândia. Na manhã deste sábado (26), o CBMDF atendeu a ocorrência com o emprego de cinco viaturas e 19 militares.

A guarnição de socorro atuou na parte interna da loja, rápido e agressivo, conteve a propagação e realizou a extinção do Incêndio.

Um cômodo da loja e o banheiro foram atingidos, um armário que continha produtos alimentícios e um liquidificador foram danificados.

A Perícia de Incêndio do CBMDF foi acionada para determinar as causas do incêndio. A cena da ocorrência ficou aos cuidados do proprietário.