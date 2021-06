Bolsa alimentação será paga a 82.275 alunos nesta quinta (17)

O benefício é destinado a estudantes da rede pública de ensino contemplados pelo Cartão Material Escolar no ano de 2021

O dinheiro do Cartão Bolsa Alimentação referente ao mês de junho será pago nesta quinta-feira (17), no decorrer do dia. O benefício é destinado a estudantes da rede pública de ensino contemplados pelo Cartão Material Escolar no ano de 2021 e que fazem parte do Bolsa Família. O valor a ser creditado é de R$ 87,56 para quem faria uma refeição na escola, e de R$ 175,12 para quem estaria em período integral durante as atividades presenciais.

O investimento do Governo do Distrito Federal no programa para este primeiro pagamento é de R$ 7,22 milhões. Ao todo, estão sendo beneficiados 82.275 estudantes. O total individual foi calculado com base no valor unitário de R$ 3,98, por refeição.

Cestas verdes

Além deste programa, e no intuito de garantir a segurança alimentar e nutricional dos estudantes em situação de vulnerabilidade durante o período de ensino remoto, a Secretaria de Educação organizou a distribuição de cestas verdes.

Desde maio, são entregues 258 mil cestas verdes para as famílias de estudantes matriculados na rede pública e que manifestaram interesse em receber os produtos. Elas são compostas por frutas e hortaliças provenientes da agricultura familiar, com recursos do Pnae – um investimento de R$ 5 milhões.

