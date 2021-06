BMW é abordada após desviar de barreira para prender Lázaro

Motorista, que é segurança, não apresentou qualquer irregularidade e foi liberado pelas autoridades

O motorista de uma BMW foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após desviar de percurso, na BR-070, em Cocalzinho de Goiás, onde se concentra a força-tarefa empenhada em capturar o foragido Lázaro Barbosa, de 32 anos.

Na ocasião, a equipe de policiais que havia montado uma barreira na rodovia estranhou a atitude do condutor e deu ordem de parada. O homem, que é segurança, não apresentou qualquer irregularidade e foi liberado pelas autoridades.

Segundo a PRF, por trabalhar com segurança armada, o motorista do veículo portava uma arma de fogo. Ele teria se perdido e entrado no caminho errado. No momento da abordagem, os policiais solicitaram a documentação da arma. Como o condutor não estava com os documentos, o carro dele foi acompanhado pela PRF até a base de comando da força-tarefa, no distrito de Girassol, para a averiguação.

Na delegacia, o contratante do segurança apresentou os documentos requisitados, e o motorista foi liberado.

A PRF realiza abordagens na BR-153, GO-414 e BR-070, para impedir que Lázaro fuja ou se esconda em um veículo, já que está armado e pode fazer reféns. Outras barreiras também foram montadas em estradas de terra das regiões de Águas Lindas-GO e Cocalzinho-GO. As buscas por Lázaro chegam ao 16º dia nesta quinta-feira (24).