Blocos de Carnaval mais limpos do DF serão premiados na quinta-feira (29)

Prêmio Folia Limpa BSB será entregue em solenidade no Espaço Cultural Renato Russo; saiba quais foram os grupos que se destacaram

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) premiará os dez blocos mais limpos do Carnaval 2024 no Distrito Federal. O prêmio Folia Limpa BSB será entregue na quinta-feira (29), às 10h, em solenidade no Espaço Cultural Renato Russo, na 508 Sul.

A premiação faz parte da campanha Folia Limpa 2024 – Sem sujeira a folia fica mais legal, criada pelo SLU para incentivar foliões e blocos carnavalescos a fazerem um Carnaval bonito, limpo e com conscientização sobre o descarte correto de resíduos

Os dez blocos do Plano Piloto que produziram menos resíduos e receberão o prêmio são (em ordem alfabética):

→ Agoniza, Mas Não Morre

→ Aparelhinho

→ Baratinha 2024, A Criança Longe das Drogas

→ Bloco das Montadas

→ Bloco do Amor

→ Carnaval dos Raparigueiros

→ Divinas Tetas

→ Galinho De Brasília

→ Portadores da Alegria 2024

→ Ventoinha de Canudo

As colocações dos blocos serão reveladas no dia do evento. Além disso, receberão reconhecimento na cerimônia as três empresas de limpeza urbana contratadas pelo SLU, o bloco dos Vassourinhas, que desfilou outra vez com a participação especial dos garis, e o bloco Seca Pimenteira, do Riacho Fundo II, como o mais limpo das regiões administrativas.

“O fato de o Carnaval deste ano ter sido o mais limpo da história de Brasília também se deve à colaboração dos blocos que fizeram parte dessa corrente de sustentabilidade, incentivada pelo SLU, e que agora serão reconhecidos pelo prêmio Folia Limpa”, ressaltou o diretor-presidente do SLU, Silvio Vieira.

O Carnaval de 2024 foi o mais limpo da série histórica do Distrito Federal com relação à quantidade de resíduos recolhidos. Foram cerca de 19,9 toneladas de resíduos retirados das ruas pelo SLU entre os dias 3 e 14 de fevereiro. Em 2023, houve a coleta de 26,6 toneladas.

A força-tarefa de limpeza contou com 1.300 garis (número maior que em 2023), distribuídos nos principais pontos do DF. Foram utilizados 6.662 sacos de lixo. Para deixar o Carnaval ainda mais limpo e para incentivar a conscientização dos foliões, o SLU distribuiu 40 papa-recicláveis adesivados com o tema da campanha “Folia Limpa 2024”, em pontos estratégicos do Carnaval de Brasília, somados às 21 mil papeleiras já instaladas em diversas ruas. O SLU também disponibilizou aos blocos carnavalescos um jingle que incentiva a sustentabilidade no descarte adequado de resíduos.

Serviço

Premiação Folia Limpa BSB – Os dez blocos mais limpos do Carnaval 2024 no DF

→ Data: quinta-feira (29)

→ Horário: 10h

→ Local: Espaço Cultural Renato Russo, na 508 Sul.

Com informações da agência Brasília