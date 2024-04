Blitz fará trabalho de conscientização no Dia Mundial do Ciclista

Na segunda-feira (15), Dia Mundial do Ciclista, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) realizará blitz educativa para conscientizar motoristas e condutores sobre os cuidados necessários com os ciclistas no trânsito. A ação será no estacionamento da Funarte, das 10h às 11h.

A atividade educativa será realizada na data em que é celebrado o Dia Mundial do Ciclista e serve de alerta quanto ao papel e à importância de cada um no compartilhamento das vias da cidade. Durante a ação, será entregue material educativo aos motoristas, ciclistas e pedestres que passarem pelo local.

Ciclistas da Federação Metropolitana de Ciclista do Distrito Federal (CMCDF) participarão do evento. A instituição, fundada em 1982, visa desenvolver o ciclismo como desporto, estimulando a utilização da bicicleta como prática competitiva, meio de transporte, atividade física, lazer, entretenimento e turismo.

Serviço

O que: Blitz educativa em comemoração ao Dia Mundial do Ciclista

Quando: Segunda-feira (15/4), das 10h às 11h

Onde: Estacionamento da Funarte