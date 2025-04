Biblioteca do TJDFT é revitalizada com novo espaço mais moderno e acolhedor

Na tarde desta segunda-feira, 14/4, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) promoveu solenidade de entrega das obras de revitalização da Biblioteca Desembargador Antônio Mello Martins, localizada no subsolo do Bloco A do Fórum de Brasília.

“A revitalização proporciona um ambiente mais moderno, iluminado, acolhedor e funcional — tanto para os(as) servidores(as) que atuam na biblioteca quanto para os(as) usuários(as) que a frequentam em busca de estudo, pesquisa e conhecimento”, afirmou o 1º vice-presidente do TJDFT, desembargador Roberval Belinati.

Segundo o 1º vice-presidente, o Tribunal caminha para a consolidação de uma biblioteca de vanguarda, à altura da excelência do Tribunal. “A arte visual nas paredes convida os visitantes a um mergulho pelo universo instigante da leitura e da informação, ao mesmo tempo em que reverencia grandes autores brasileiros”, declarou. Por fim, o magistrado reforçou que “preservar a memória é construir o presente com olhos voltados para um futuro melhor”.

O corregedor da Justiça do Distrito Federal, desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa, falou sobre a leitura e o seu poder de transformar a vida das pessoas. Lembrou da época em que frequentava a biblioteca de uma escola pequena em sua cidade natal e terminou seu discurso citando Castro Alves: “O livro caindo n’alma / é o germe que faz a palma / é a chuva que faz o mar”.

Na oportunidade, o juiz auxiliar da Presidência, Eduardo Rosas, representando o presidente do TJDFT, desembargador Waldir Leôncio Júnior, transmitiu palavras de reconhecimento ao trabalho realizado pela 1ª Vice-Presidência. “Só temos condições de construir um Tribunal no futuro, se conhecermos e guardarmos nosso passado e é o que vossa excelência tem feito de forma muito notória”, finalizou o magistrado.

O juiz auxiliar da 1ª vice-presidência, Luis Martius Junior, comentou que, no momento de transição da gestão, vislumbrou-se a oportunidade melhorar “um dos espaços mais importantes do Tribunal”. O magistrado também destacou que “entre uma boa ideia e uma obra pronta existe um caminho grande a ser percorrido” e encerrou enaltecendo o trabalho de toda equipe responsável pela revitalização.

O 2º vice-presidente da Associação dos Magistrados do Distrito Federal e Territórios (Amagis-DF), Pedro Yung-Tay Neto, em sua fala, destacou a importância da leitura na vida das pessoas: “conhecimento é poder.”

Também discursaram no evento, o coordenador da biblioteca do TJDFT, Marcelo Hilário, o presidente da Associação dos Servidores da Justiça do Distrito Federal (Assejus), Fernando Freitas, e o subdefensor público-geral da Defensoria Pública do DF Fabrício Rodrigues de Sousa.

Na solenidade, foi realizado o descerramento da placa comemorativa pelo 1º vice-presidente do TJDFT e pelo corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

O evento foi prestigiado ainda pela juíza auxiliar da 2ª Vice-Presidência, Marília Guedes; pelos juízes auxiliares da Corregedoria, Caio Brucoli e João Marcos Guimarães Silva; pelo vice-coordenador da EjuDFT, Juiz Arthur Lachter; pelo secretário-geral, Celso de Oliveira; pela secretária da Gestão da Informação e do Conhecimento, Gabriela Peñaloza; e por servidores(as) da Casa.

A cerimônia foi marcada por discursos emocionados e reconhecimento ao esforço coletivo envolvido na revitalização do espaço, que passa a oferecer aos(às) usuários(as) um ambiente ainda mais adequado ao estudo, à reflexão e à valorização do conhecimento. Com a entrega das novas instalações, a Biblioteca Desembargador Antônio Mello Martins reafirma seu papel como um dos pilares do saber jurídico no âmbito do TJDFT.

Revitalização

A revitalização incluiu o conserto de vazamentos e infiltrações, com a troca de toda a rede hidráulica e das divisórias por modelos com vidro para favorecer a luminosidade dos ambientes. Além disso, foi feita a modernização dos móveis da sala de recepção, a substituição da iluminação e a readequação dos espaços de estudo e das salas dos(as) magistrados(as), de estudos em grupo e de obras raras.

As medidas adotadas para a revitalização da biblioteca também contemplaram a elaboração de arte visual por parte da Assessoria de Comunicação Social (ACS), que convida os(as) usuários(as) a mergulhar pelo universo instigante da leitura e da informação. Estão enaltecidas, nas paredes e memórias, frases de autoria de figuras eternas como Rui Barbosa, Pontes de Miranda, Rudolph Von Ihering, Cora Coralina, Clarice Lispector, Monteiro Lobato, Machado de Assis, Ariano Suassuna e Eduardo Juan Couture. A biblioteca estampa ainda a identificação do seu patrono, desembargador Antônio Mello Martins.

Acervo

A Biblioteca Desembargador Antônio Mello Martins, do TJDFT, reúne um acervo expressivo que apoia a pesquisa e a produção de conhecimento no âmbito do Tribunal. São 47.262 livros físicos e quase 18 mil obras digitais. Há também 15.537 títulos na plataforma Minha Biblioteca (acessível por login fornecido pela Biblioteca) e 2.321 livros jurídicos digitais da Editora Revista dos Tribunais, disponíveis na plataforma Proview. Além disso, o acervo conta com 375 títulos de periódicos, sendo 83 deles com acesso digital, o que amplia as fontes de informação atualizadas e especializadas para magistrados(as) e servidores(as).

Além disso, também se destaca a Biblioteca Digital do TJDFT, que reúne 54.134 documentos digitais, entre artigos, teses, dissertações e livros publicados por integrantes da instituição. Desses, 136 livros foram escritos por magistrados(as) do Tribunal, o que demonstra o compromisso da magistratura do DF com a produção acadêmica e a difusão do saber jurídico.

Visite a biblioteca

A biblioteca do Desembargador Antônio Mello Martins, localizada no subsolo do Bloco A do Fórum de Brasília, funciona das 8h às 19h para o público interno e das 12h às 19h para o público externo. O atendimento também é feito pelo e-mail [email protected] e pelo WhatsApp 3103-6141.

Aproveite esse espaço dedicado ao conhecimento, à pesquisa e ao aprimoramento profissional. Seja para consultas rápidas ou estudos mais aprofundados, a biblioteca está de portas abertas para acolher e apoiar todos os que buscam informação de qualidade no TJDFT.

*Com informações do TJDFT