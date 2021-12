Betto Pereira traz seus sucessos para Brasília

Betto fará o pré-lançamento do seu mais novo CD “Tudo tem Você”, um disco com 12 canções, como a parceria Cochabamba, com Zeca Baleiro, esse trabalho tem a produção do maestro Zé Américo Bastos.

Neste sábado, a partir das 19h30, o Maranhão fica um pouco mais perto de Brasília. Betto Pereira é quem canta no palco da Mundo Vivo Galeria. E para trocar maiores sucessos, o cantor, compositor e artista plástico maranhense, traz o auxílio luxuoso do percussionista e conterrâneo Carlos Pial, e a participação especial do cantor Salomão de Pádua. Atualmente radicado em Petrópolis, no Rio de Janeiro. O artista maranhense celebra 40 anos de carreira com o show ” Os Clássicos de Betto Pereira”, em seu repertório seus maiores sucessos como Ana e a Lua, Toque de amor, Terecô, Bela flor da ilha entre outras. Na ocasião, Betto fará o pré-lançamento do seu mais novo CD “Tudo tem Você”, um disco com 12 canções, como a parceria Cochabamba, com Zeca Baleiro, esse trabalho tem a produção do maestro Zé Américo Bastos. Veja um pouco do trabalho do Betto Pereira abaixo: Serviço: Betto Pereira em Brasilia tocando os maiores sucessos

Local: Mundo Vivo Galeria, 413 Norte

Quando: 04/12 (sábado) 19:30 Couvert: R$ 21

Reservas: (61) 99523 9615 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE