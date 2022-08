Beth Cupertino será vice de Izalci em chapa

Em sua conta no Instagram, o tucano compartilhou uma foto ao lado de Cupertino, comemorando a oficialização da chapa

Confirmado nesta sexta-feira (05) como candidato oficial ao palácio do Buriti da federação PSDB-Cidadania, o senador Izalci Lucas anunciou, na manhã deste domingo (07), que a presidente do PRTB-DF, Beth Cupertino, ocupará a posição de candidata a vice-governadora. A chapa já foi registrada no TRE-DF.

Já a vaga para o Senado foi dada a integrantes do PSDB e os nomes podem mudar até o data final de registro da chapa majoritária, no dia 15 de agosto. Tudo depende de outros partidos aderirem ou não a coligação.