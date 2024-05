Berçário Buriti comemora Dia das Mamães Servidoras

O Berçário Institucional do Buriti, coordenado pela Secretaria de Economia (Seec), por meio da Secretaria-Executiva de Valorização e Qualidade de Vida (Sequali), preparou uma comemoração para as mães dos alunos atendidos na unidade.

Nesta sexta-feira (10), elas foram presenteadas com uma programação completamente dedicada ao seu bem-estar e celebração.

As atividades tiveram início na Academia Buriti, onde as servidoras participaram do workshop “Encontrando meu eu”. A iniciativa incluiu práticas de meditação, yoga e técnicas de respiração, propiciando um momento de reconexão e autoconhecimento.

Em seguida, as mamães foram convidadas a desfrutar de um agradável chá da tarde no espaço solário do Berçário Buriti. O evento foi marcado por música suave e um delicioso lanche, proporcionando um ambiente acolhedor para interação e compartilhamento de experiências entre as servidoras presentes.

As homenagens culminaram com apresentações encantadoras das crianças do berçário, que emocionaram a todos com sua ternura e alegria. Além disso, cada mãe recebeu uma lembrança especial como gesto de reconhecimento e gratidão pela sua dedicação e amor aos seus filhos.

“Essa iniciativa da SEEC reforça o compromisso com o bem-estar e a valorização das servidoras públicas, reconhecendo o papel fundamental que desempenham não apenas no ambiente de trabalho, mas também em suas famílias e na sociedade como um todo’’, explicou a subsecretária de Valorização do Servidor, Tânia Monteiro.

O secretário-executivo da Sequali, Epitácio Júnior, enfatizou a importância dessas atividades. “Proporcionar momentos especiais em homenagem ao Dia das Mães é uma forma genuína de expressar nossa gratidão e reconhecimento às servidoras que desempenham um papel essencial em nossa instituição”, acrescentou.

Declarações das mamães

Nathália Eliza de Freitas

“O Dia das Mães representa um momento de grande importância, pois nos sentimos valorizadas tanto como mães quanto como servidoras. É um período marcado pela atenção e pelo cuidado, onde desfrutamos da presença próxima de nossos bebês. No Berçário, essa relação estreita entre mães e crianças cria um ambiente de confiança que nos tranquiliza. A celebração de hoje fortalece ainda mais os laços com este lugar tão especial que cuida tão bem de nossos filhos.’’ Nathália Eliza de Freitas, mãe do José Ignácio, com 10 meses de idade, e servidora da Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDES).

Suellyn Schopping

“Neste segundo Dia das Mães em que comemoro, reflito sobre como as coisas mudaram desde o ano passado. Antes, bastava chegar ao Berçário para desencadear um choro interminável. A maternidade é uma jornada incrivelmente transformadora, repleta de amor e alegria. Receber tanto carinho da equipe do Berçário, que se esforça para preparar homenagens especiais, é realmente marcante. Agradeço a Deus por me conceder a oportunidade de participar desse projeto que contribui significativamente para o nosso bem-estar como servidores.’’ Suellyn Schopping, mãe do Artur Augusto, com 1 ano e 10 meses, e servidora da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

“Desde que meu filho ingressou no Berçário Buriti, ele tem sido imensamente feliz. Ele está prestes a completar dois anos e, inevitavelmente, teremos que deixar esse ambiente tão acolhedor em breve. Para nós, fazer parte da comunidade do Berçário foi uma bênção, pois se integrou perfeitamente à nossa rotina diária. A atenção e o carinho dedicados a nós são verdadeiramente especiais. Ser homenageada mais uma vez no Dia das Mães é uma experiência maravilhosa e gratificante.’’ Maria Fernanda Moura Ferreira, mãe do Arthur Felipe, que está com 1 ano e 10 meses, e servidora da Secretaria de Justiça e Cidadania (SEJUS).

*Com informações da Agência Brasília