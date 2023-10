Berçário Buriti celebra o Dia das Crianças com atividades especiais

No aguardado Desfile Fashion Day, os pequenos desfilaram com fantasias com direito a tapete vermelho, enchendo os corações dos pais de orgulho

As crianças do berçário Buriti se divertiram com uma programação especial criada em comemoração ao Dia das Crianças pelo Programa de Atenção Materno Infantil (Proamis), coordenado pela Secretaria-Executiva de Valorização e Qualidade de Vida (Sequali) da Secretaria de Fazenda (Sefaz-DF).

Sob o tema Criança: Espetáculo da Vida, as crianças tiveram a oportunidade de participar de uma ampla variedade de atividades enriquecedoras, de segunda (9) a quarta (11). A programação incluiu oficinas criativas, teatros infantis, sessões de musicalização especialmente adaptadas às idades dos participantes, momentos de diversão nos infláveis e banho de piscina.

No aguardado Desfile Fashion Day, os pequenos desfilaram com fantasias com direito a tapete vermelho, enchendo os corações dos pais de orgulho.

A subsecretária de Valorização do Servidor, Tânia Monteiro, ressaltou a importância dessas experiências lúdicas para o desenvolvimento das crianças. “Além de proporcionar entretenimento, essas atividades promovem socialização, concentração e desenvolvimento da coordenação motora, entre outros benefícios fundamentais para o crescimento saudável das crianças”, observa.

Tâmara Pinheiro, servidora da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), cuja filha Melissa tem 1 ano e 8 meses, enfatizou o valor das experiências oferecidas às crianças durante essa semana, ressaltando como essas vivências deixam uma marca profunda no desenvolvimento e na alegria dos pequenos. “O Berçário Buriti vai além do que eu imaginei. Deixar minha filha aqui todos os dias me tranquiliza, pois sei que ela está sendo bem cuidada. Além disso, eles promovem o desenvolvimento cognitivo, emocional e o equilíbrio, entre tantos outros aspectos que farão diferença no presente e no futuro. Minha filha adora essas atividades e sempre fica sorridente”, elogia.

