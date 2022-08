Beneficiários do Cadastro Único podem agendar troca de kit de TV parabólica 5G

A nova tecnologia 5G está sendo ativada em diversas capitais do país e deve causar interferências nas televisões

As famílias que possuem baixa renda do Distrito Federal e fazem parte do Cadastro Único do Governo Federal, devem solicitar a troca da antena parabólica tradicional com a chegada da tecnologia 5G no país. A medida é necessária para que não haja interferência e a interrupção do sinal de canais abertos da televisão via satélite.

A nova frequência deve afetar a transmissão de imagem e áudio em aparelhos de televisão, causando possíveis impasses aos moradores. De acordo com o CEO da Siga Antenado, Leandro Guerra, isso ocorre porque a nova rede 5G opera em frequências próximas ao sinal de TV aberta da antena parabólica Banda C, entre 3,7 GHz a 6,45 GHz.

“A recepção da parabólica tradicional usa a mesma frequência que a rede 5G utiliza na transmissão da antena.. Se a pessoa estiver recebendo o sinal da parabólica e não efetuar a troca ela pode ter uma interferência à medida em que o 5G vai sendo ativado perto da casa dela, a frequência é praticamente a mesma e é necessário fazer essa migração”, destaca o CEO.

Essa orientação é para que as pessoas se antecipem, principalmente as que moram no centro da capital, local onde a distribuição da nova rede já começou. Leandro Guerra conta que a mudança para os equipamentos mais modernos vai oferecer benefícios para os usuários, como uma maior qualidade de sinal, imagem e som.

“Esse novo sistema ele leva mais qualidade de som e imagem pra pessoa também, ela percebe nitidamente uma melhoria da sua qualidade de recepção na tv pela parabólica. É importante que as pessoas se mobilizem já porque quem mora nas capitais que elas se antecipem porque se ela for beneficiária do Cadastro Único e estiver recebendo o sinal da parabólica ela tem direito não só de receber, mas também da instalação gratuita desse novo kit de recepção digital”, explica.

No Distrito Federal, há uma demanda estimada de 3.341 TVROs (antenas parabólicas). Leandro Guerra conta que a adesão ao novo equipamento está em um ritmo um pouco menor do que esperado. Ele também destaca que as capitais não possuem tanta demanda, os usuários de antenas parabólicas vivem mais em áreas rurais do entorno.

“O ritmo está um pouco menor, mas houve uma adesão dentro da usabilidade. O projeto está só começando, a estimativa de demanda desse público nas capitais é algo em torno de 2% do projeto todo, o processo está começando pelas capitais mas ele vai se expandir muito para o interior, é onde tem uma quantidade bem maior de usuários da parabólica”, contou.

Primeiro morador a receber parabólica grátis destaca melhor qualidade

A melhora na qualidade da imagem e som foi percebida pelo morador da quadra 429 da Samambaia Norte, Joselito da Silva, 48 anos, que foi o primeiro morador do DF a receber a antena parabólica grátis. Ele é músico e atualmente está desempregado, casado e pai de três filhas, Joselito faz parte do Cadastro Único e recebe benefícios sociais do Governo Federal e do GDF, que o ajudam a manter as contas em dia.

Joselito da Silva contou ao Jornal de Brasília que essa nova tecnologia na antena parabólica melhorou e muito a qualidade do sinal na sua televisão. Ele ficou sabendo da troca do kit da antena parabólica através do irmão e resolveu realizar o agendamento, que foi rápido e em poucos dias os técnicos foram instalar o sistema. O músico disse que a TV da sua casa é muito antiga e com a nova antena, a diferença é evidente, com a imagem e o áudio de excelente qualidade.

“Não tem nem comparação. A nossa televisão é de tubo, na antena parabólica antiga ficava tudo chuviscando, não dava para ver quase nada, dava pra ver algumas imagens mas não dava pra ver direito. Minha mãe via as novelas delas, as missas tudo chuviscando, agora ela está vendo tudo nítido. Essa é limpinha, HD total, muito legal mesmo”, destacou.

Joselito ainda ressalta que não tinha condições de comprar os equipamentos por conta própria, que custa em média R$600 fora a instalação. O morador paga aluguel e os programas sociais Auxilio Brasil e o Auxílio Gás do GDF que ele recebe, o ajudam bastante.

“Eu sou músico mas é aquele negócio, não é direto que aparece os eventos para a gente tocar, sou pagodeiro e não é direito que aparece, agora que está começando a aparecer umas coisas todo final de semana que dá pra ajudar, porque eu pago aluguel né aí fica pior ainda, […] Tô aí mandando currículo em tudo que é lugar, mas aí eu me viro, vou tocando meu samba por aí pra ganhar meu dinheiro no final de semana”, contou Joselito da Silva.

Como fazer a solicitação?

A Siga Antenado (Entidade Administradora da Faixa – EAF) é uma associação sem fins lucrativos, criada por determinação da Anatel para auxiliar a população na migração do sinal de TV. Basta entrar em contato por meio dos canais de atendimento e informar o CPF ou o Número de Identificação Social (NIS). Além de disponibilizar o kit, a entidade faz a instalação gratuita do receptor.

A solicitação deve ser feita a partir do telefone (0800 729 2404) ou através do site. As casas receberão o novo kit e não vão perder os equipamentos antigos. Vale destacar que para a instalação a residência já deve estar recebendo o sinal da parabólica atualmente.

Caso o morador não seja beneficiário do kit da parabólica com a tecnologia 5G, poderá adquirir o kit com o receptor digital e a parabólica de 60cm por conta própria, que são chamadas de “kit banda Ku”, podendo custar de R$ 500 a R$ 700, dependendo da região e da compra em local físico ou pela internet. O valor pode aumentar pois é recomendado a realização da instalação por um profissional da área.

A associação está informando as pessoas para que realizem a troca através das mídias digitais, a televisão, o rádio e através do próprio sinal Banda C, a partir de dois vídeos de comunicação para que as pessoas que usam parabólica possam tomar conhecimento.

Expansão da tecnologia 5G

De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), as próximas capitais a receberem o sinal serão Recife, Fortaleza, Natal, Aracaju, Maceió, Teresina, São Luís, Campo Grande, Cuiabá, Porto Velho, Rio Branco, Macapá, Boa Vista, Manaus e Belém. A agência informou que a partir de 1° de janeiro de 2023 todos os municípios que possuem população igual ou superior a 500 mil habitantes receberão o sinal.

“De acordo com as regras do Edital do 5G, o início do uso pode ser antecipado caso sejam atendidas as condições necessárias, que consistem no início das atividades associadas à migração das parabólicas para a banda Ku (campanha de comunicação e distribuição de kits) e na conclusão das atividades associadas à desocupação da faixa de 3.625 MHz a 3.700 MHz e à mitigação de interferências na faixa de 3.700 MHz a 4.200 MHz”, informou a ANATEL em nota.