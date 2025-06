Bazar beneficente ajuda projetos sociais no DF

CARLIANE GOMES

redacao@grupojbr.com

Começa nesta quarta-feira (4), no Centro Comercial Gilberto Salomão, o bazar beneficente promovido pela Associação Padre Júlio Negrizzolo. Aberto ao público, o evento reúne uma grande variedade de roupas, calçados, brinquedos e objetos para casa, todos vendidos a preços acessíveis. A arrecadação será destinada à manutenção de projetos sociais voltados a pessoas em situação de vulnerabilidade no Distrito Federal e no estado do Pará.

Organizado há 11 anos, o bazar acontece quatro vezes ao ano e é sustentado pelo trabalho de missionários e voluntários. “O grupo de pessoas atendidas é formado por dependentes químicos, crianças carentes, famílias e também pessoas em situação de rua. Nós fazemos um trabalho que é praticamente diário com esses grupos”, explica o padre Vanilson Silva, fundador da Associação e do Instituto Missionário Rosa Mística.

O sacerdote ressalta que a iniciativa depende exclusivamente de doações e da arrecadação de eventos beneficentes, como este bazar. “O bazar ajuda a comprar alimentos, manter as casas e as obras sociais, pagar energia, água e também a contribuir com voluntários, combustível, transporte e insumos necessários para a manutenção desses grupos”, afirma. Ele reforça que essa corrente de solidariedade só existe graças ao engajamento coletivo da comunidade. “O bazar é aberto ao público porque é justamente essa participação que torna possível ampliar as arrecadações e sustentar as ações sociais que desenvolvemos”.

Peças a partir de R$ 5

image

De acordo com Nardeci Castro, coordenadora da Associação Padre Júlio Negrizzolo, o bazar contará com uma variedade extensa de itens. Entre os destaques estão vestidos de festa, ternos, roupas infantis, roupas de frio, botas e até vestidos de noiva, com preços acessíveis, a partir de R$ 5. “Temos roupas femininas, masculinas, infantis e de bebê, além de objetos para cama, mesa e banho, utensílios de cozinha, quadros e adornos para casa. As peças são novas e seminovas, doadas por fiéis e lojistas de diversas regiões do DF”, explica.

Além das vendas presenciais, quem não puder participar pode contribuir com a missão de solidariedade por meio de doações pontuais ou mensais, que ajudam a manter os projetos sociais desenvolvidos pela entidade. Nardeci destaca que a comunidade pode apoiar de várias formas: doando roupas e objetos, ajudando nas vendas, lavando, passando e costurando as peças. “Existe um verdadeiro mutirão de solidariedade em torno do bazar”, afirma.

Ela lembra também que o bazar cumpre um papel importante na sustentabilidade. “As pessoas podem utilizar as peças e objetos que ainda estão em condições de uso sem que elas sejam descartadas. Então, elas podem ser utilizadas de forma plena e, com isso, nós estamos também contribuindo com o nosso planeta”.

Serviço

Bazar da Associação Padre Júlio Negrizzolo

Data: 4 a 7 de junho

Horário: das 8h às 19h

Local: Centro Comercial Gilberto Salomão – nesta edição, no antigo BierFass Contato: (61) 99975-6916 ou (61) 3711-7171