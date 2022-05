Barraco de madeira pega fogo em Taguatinga Sul

A dona da edificação foi identificada como N. E. J, 64 anos, e disse, aos bombeiros, que não mantinha quase nenhum móvel no recinto

Um barraco de madeira, frequentado por pessoas em situação de rua em Taguatinga Sul, foi completamente consumido pelas chamas nesta sexta-feira, 20. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), foi acionado para conter o fogo.

A dona da edificação foi identificada como N. E. J, 64 anos, e disse, aos bombeiros, que não mantinha quase nenhum móvel no recinto.

A equipe de combate iniciou um ataque direto ao incêndio, ao mesmo tempo em que realizava manobras para proteção das residências vizinhas, ameaçadas pelas chamas. Felizmente, ninguém ficou ferido.

A Perícia de Incêndio do CBMDF foi acionada para determinar as causas do incêndio.