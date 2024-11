Banheiros químicos preocupam moradores em Samambaia

Dois banheiros químicos deixados pelo Renova-DF na frente de uma quadra esportiva na 204/206 de Samambaia tem preocupado os moradores. Segundo a comunidade, o local está sendo reformado e os sanitários estão na região há um mês. Mesmo quando as equipes do programa não estão trabalhando, os banheiros permanecem na quadra, inclusive nos horários noturnos, sendo o período que mais aflige a população.

Ao Jornal de Brasília, o comerciante José Serra, 66 anos, pontuou que os banheiros ficam abertos o tempo todo, nem são trancados quando a equipe do Renova-DF vai embora. “A minha preocupação hoje são com os meus netos, que são pequenos e brincam aqui na quadra esportiva e no parquinho que tem do lado. Uma pessoa maldosa pode passar por aqui pegar uma criança ou uma mulher e levar para dentro do banheiro e fazer um estupro”, disse.

Comerciante José Serra, 66 anos. Foto: Carolina Freitas / Jornal de Brasília

“Será que quando acontecer um estupro ou uma morte é que serão tomadas providências. Nós temos que cuidar da nossa segurança, tanto dos meus netos, como de qualquer pessoa que mora na região. Queremos a nossa segurança. É a primeira vez que vejo banheiros químicos onde o Renova-DF está reformando uma quadra”, completou Serra.

Reforma

A comunidade também questiona o motivo da reforma na quadra esportiva e parquinho na 204/206, onde encontram-se os banheiros. Conforme relato dos moradores ao JBr, os espaços foram revitalizados há cerca de dois anos, e não estão precisando de reparos. A população enfatiza que outras quadras esportivas na região, que inclusive nunca passaram por reforma, precisam de restaurações mais urgentes.

“Estão reformando esta quadra novamente e não sabemos por qual motivo. Essa quadra já foi reformada há cerca de dois anos, e agora estão de volta. Os alunos do Renova-DF estão descascando uma pintura nova para depois pintar novamente”, comentou Serra. O comerciante enfatizou que há uma quadra em situação pior próxima a que está sendo reformada, na 206 Conjunto 11 e 12, que nunca passou por reparos desde que foi inaugurada em 2012.

“A quadra que eles estão reformando está em 99% de condições de uso, já outra na 206 Conjunto 11 e 12 de Samambaia tem três anos que estou lutando pela reforma e não consigo”, reforçou Serra. O comerciante destacou que a quadra esportiva somente não está em situação pior porque os próprios moradores realizam reparos. “O que temos condições de fazer, arrumamos. Quando não temos o jeito é esperar”, acrescentou Serra.

Além dos banheiros químicos, a equipe do Renova-DF deixou, há 15 dias, próximo a quadra esportiva e parquinho lixos amontoados. “Os moradores avistam o lixo aqui na quadra e começaram a colocar outros também. Já tem sofá, pedaços de mesa e armários e vários outros lixos. Queremos uma quadra organizada e limpa, aí o próprio Renova-DF deixa o lixo aqui”, lamentou o comerciante.

“As quadras e parquinhos que precisam ser reformados, não estão sendo revitalizados. Estão repetindo a reforma nas mesmas quadras esportivas que já foram reformadas com o Renova-DF. Também tem a questão que usam materiais de péssima qualidade que não duram seis meses. O banheiro químico abandonado eles usam e a noite fica sem nenhuma vigilância. Já vi casos de pegarem crianças e levar para dentro de banheiro químico, então nos preocupa”, acrescentou o morador Paulo Giquiri, 57 anos.

Administração Regional de Samambaia

Em nota ao JBr, a Administração Regional de Samambaia pontuou que os banheiros químicos são de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet), responsável pelo Renova-DF. “Informamos também que o Programa Renova-DF possui um cronograma de atividades próprio e estará presente em Samambaia por um período de três meses, auxiliando na revitalização de equipamentos públicos que podem ser revitalizados”, cita a nota.

Sobre as quadras esportivas e parquinhos que precisam de reconstrução, ou seja, estão em situação pior, a administração explicou que esses serão atendidos pela Novacap após a finalização da licitação que já está em andamento. Em relação ao lixo próximo aos banheiros químicos, também foi informado que em conjunto com o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) e a DF Legal, a administração realiza um trabalho contínuo para garantir um ambiente limpo e agradável, com o recolhimento regular de entulho.

Por conta do questionamento da reportagem, a administração informou que vai enviar uma equipe à quadra esportiva para retirar os entulhos. “A administração reforça ainda a importância de a população destinar os resíduos aos pontos adequados e respeitar os dias e horários de coleta”, finaliza a nota. Já a Sedet, pasta responsável pelo Renova-DF, comunicou que os banheiros químicos só serão retirados quando a quadra esportiva e o parquinho forem totalmente revitalizados.

“Os banheiros são removidos nos fins de semana e recolocados às segundas-feiras. Cabe esclarecer que os banheiros devem ser de uso exclusivo dos alunos, não sendo permitida a utilização por outras pessoas, Infelizmente, isso não ocorre e acaba prejudicando os alunos e a população local”, diz a nota.

Sobre os critérios avaliados para reformar os equipamentos entre as quadras 204/206, a Sedet esclareceu que “antes de iniciarmos a reforma, enviamos uma equipe para o local indicado, a fim de avaliar o equipamento e ver se necessita de ser revitalizado, como o que ocorreu na referida quadra. Na vistoria foi observado novamente problema de conservação, devido ao tempo ou por mau uso”.