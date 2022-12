Bandeirante comemora 66 anos prestes a ganhar uma feira nova

Antiga ‘Cidade Livre’ vive a expectativa da conclusão da obra e de outras melhorias em 2023

O Núcleo Bandeirante completa 66 anos na próxima segunda-feira (19) mais seguro, iluminado e com a reforma de seu principal ponto de encontro: a Feira Permanente. Com um investimento de R$ 8,4 milhões do governo, a obra da feira está bastante adiantada e contempla novos boxes em azul e branco, reparos na parte elétrica e hidráulica, entre outras melhorias. O espaço foi transformado. Já a iluminação em LED ganhou as ruas da cidade e já está instalada em 50% de sua área.

Primeira feira livre criada no Distrito Federal, a área comercial serviu como base para a criação da Central de Abastecimento do Distrito Federal (Ceasa-DF). Com uma leva de problemas estruturais causados pelo tempo, toda a área construída de 4.505 m² passa por reforma: sessenta e quatro boxes, banheiros, praça de alimentação, estacionamento, sistema de drenagem, etc.

O administrador regional, Márcio de Oliveira, elenca outras melhorias recentes como a pavimentação de 1,2 km de vias do Setor de Chácaras, um pedido de 40 anos da comunidade realizado pela atual gestão. E a reforma do Ginásio Esportivo, em junho último, com um investimento de R$ 400 mil. Além do término da eficientização energética que englobará o centro do Bandeirante, a Placa da Mercedes e o Setor de Indústrias Bernardo Sayão (SIBS).

“A expectativa é de que no primeiro trimestre do ano que vem o Bandeirante esteja cem por cento com lâmpadas de LED. O investimento é de R$ 1,5 milhão, a nota de empenho já foi emitida e agora é iniciar a instalação”, conta o administrador, lembrando que é um serviço executado pela CEB . “E teremos também uma feira modelo para o DF. Moderna e muito segura para nossos moradores”, observa.

Para comemorar, uma programação de shows está prevista ao longo do fim de semana na tradicional Praça São Roque:

Programação de Aniversário

Local: Praça Padre Roque

17/12 – Sábado

Shows com as bandas Brasil Ridim, Nova Raiz, Rockers, Old Fire e Willian e Marlon / DJ Tim Maia

A partir das 20h30

18/12 – Domingo

Corrida comemorativa de 5 km – saída da Administração Regional – Às 7h

Shows com Rogê Nascimento, Sirac, Renato Lima, Thiago Freeson/ DJ Tim Maia – A partir das 19h30

19/12 – Segunda-Feira

Tocata de Natal

A partir das 20h