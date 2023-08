Balão da Esaf será parcialmente bloqueado a partir deste sábado (5)

O bloqueio parcial será necessário para o início da escavação das trincheiras e dos viadutos que serão construídos no local

A partir de amanhã (5), os moradores do Jardim Botânico, do Jardins Mangueiral, de São Sebastião, do Paranoá, do Tororó, do Jardins ABC e de regiões administrativas vizinhas terão uma nova dinâmica no trânsito do Balão da Esaf, onde está em construção o novo viaduto da região.

A rotatória, localizada no km 27,2 da Estrada Parque Contorno (DF-001), no trecho de ligação entre o Plano Piloto e o Jardim Botânico, sofrerá alterações no trânsito de quem vai no sentido Solar de Brasília 1 para o Lago Sul e para São Sebastião e para quem sai do Lago Sul com destino ao Solar de Brasília 1 e Altiplano Leste.

O bloqueio parcial será necessário para o início da escavação das trincheiras e dos viadutos que serão construídos no local.

Entenda melhor como fica o trânsito:

Arte: DER-DF

Os motoristas que saem do Solar de Brasília 1 com destino ao Altiplano Leste e Ponte JK seguirão normalmente, sem alterações. Já os motoristas, também saindo do Solar de Brasília 1, mas com destino ao Lago Sul, São Sebastião e Jardins Mangueiral deverão descer a via sentido Altiplano Leste e fazer o retorno localizado a aproximadamente 500 metros, retornando para o sentido desejado.

Para os condutores que saem do Lago Sul sentido Solar de Brasília 1 e Altiplano Leste, o balão estará bloqueado, e o motorista deverá subir a via sentido São Sebastião, acessar o retorno localizado a cerca de 500 metros, para então seguir o seu destino.

Para aqueles advindos de São Sebastião e Jardins Mangueiral com sentido ao Altiplano Leste e Ponte JK não há alterações, assim como para quem vai no sentido oposto, do Altiplano para São Sebastião. No decorrer da próxima semana mais alterações poderão ser necessárias, de acordo com a dinâmica da obra.

Histórico da obra

A ordem de serviço para a construção do Viaduto do Jardim Botânico, obra que beneficiará 50 mil motoristas diariamente, foi assinada em 17 de janeiro de 2023. O investimento do Governo do Distrito Federal (GDF) é de R$ 33.579.459,53, com geração de 400 empregos.

A obra é executada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) com as seguintes etapas: drenagem, terraplenagem, pavimentação, sinalização horizontal e vertical, ciclovia, passarela, muro de “terra armada”, viaduto, passarela, obras complementares, urbanização e paisagismo e canteiro de obras.

*Com informações da Agência Brasília