Bacia de detenção do Drenar DF já teve quase 200 mil m³ escavados

Lagoa tem capacidade para abrigar até 96 mil m³ de água e fará requalificação de volumes pluviais drenados pela nova rede construída pelo GDF

A escavação da bacia de detenção do Drenar DF atingiu mais uma marca expressiva, superando 193,5 mil m³ de solo escavado pelas equipes da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap), o equivalente a mais de 65 piscinas olímpicas. Ao final das escavações, terão sido retirados cerca de 245,8 mil m³ do local.

A construção da lagoa é a ponta final do maior programa de escoamento e captação de águas pluviais do Governo do Distrito Federal (GDF). Localizada dentro do Parque Urbano Internacional da Paz, a bacia terá a dupla função de reduzir a pressão do volume de água que desemboca no Lago Paranoá e permitir que tanto a terra quanto o lixo arrastados pelas enxurradas possam ser filtrados e decantar no fundo da lagoa, viabilizando a requalificação das águas pluviais captadas.

“A bacia de detenção e qualidade está em estágio avançado. Como sempre foi destacado, o sistema não estará disponível para o período chuvoso deste ano, mas estará em operação para as chuvas que se iniciam em setembro de 2024”, explica o diretor técnico da Terracap, Hamilton Lourenço Filho.

Com volume útil de 70,2 mil m³, o reservatório terá capacidade para abrigar até 96 mil m³. O chamado “período de retorno” da bacia é de 25 anos – tempo médio que se espera passar entre a ocorrência de uma chuva intensa e a vazão máxima que essa chuva produzirá na rede de drenagem.

Parque Urbano Internacional da Paz

O parque que hospeda a lagoa ficará localizado no Setor de Embaixadas Norte, em frente ao Iate Clube, próximo à via L4. Com 5 mil m² de área livre, o espaço contará com esculturas e 249 árvores e arbustos, entre espécies para sombreamento, como magnólias-do-brejo, aroeiras-vermelhas e copaíbas, e frutíferas, a exemplo da aceroleira, pitangueira, amoreira, jabuticabeira e goiabeira.

A Praça Internacional da Paz será construída ao lado do parque e terá área de 8 mil m². O piso será feito em relevo, de forma com que seja possível sentar e desfrutar do espaço ao ar livre.

O projeto, desenvolvido pela Terracap em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) e seguindo exigências do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), ainda inclui uma ciclovia de 1,1 km de extensão contornando o parque.

Túneis e PVs

Com investimento de R$ 174 milhões, o Drenar DF foi dividido em cinco lotes e é executado por cinco empresas diferentes contratadas pela Terracap e coordenadas pela Concremat. O sistema segue em paralelo às quadras 902, 702, 302, 102, 202 e 402 da Asa Norte e cruza o Eixo Rodoviário Norte (Eixão) e a L2 Norte.

A escavação da bacia de detenção não é a única etapa em estágio avançado das obras: 50 poços de visita (PVs) já foram construídos, e outros 24 estão em andamento, equivalentes a 681,4 m de profundidade. O projeto prevê, ainda, a execução de mais 30 unidades, totalizando 104 PVs.

Mais de 3 km de túneis, de um total de 7 km contratados, já foram escavados. O programa utiliza o método tunnel liner, que permite realizar a construção de galerias e passagens subterrâneas sem que seja necessário interferir na superfície, o que evita transtornos no cotidiano dos moradores das regiões por onde as obras são realizadas.

Com informações da Agência Brasília