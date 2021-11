Avô tenta impedir assassinato de neto e acaba também sendo morto

O adolescente que era alvo dos criminosos tentou se esconder na casa de uma vizinha, mas foi alcançado e levou três tiros

Uma confusão acabou em morte de dois familiares no setor de chácaras Santa Luzia, na Cidade Estrutural, no sábado (27). Um homem de 43 anos tentou impedir que assassinassem seu neto e também acabou morto.

Segundo a Polícia Civil (PCDF), três homens foram à casa da família na intenção de matar um jovem de 15 anos por um suposto estupro que teria sido cometido contra uma criança. O avô, Patrício Peixoto, 43 anos, disse aos suspeitos que o neto não estaria em casa e acabou sendo esfaqueado na região do tórax.

O adolescente que era alvo do trio tentou se esconder na casa de uma vizinha, mas foi alcançado e levou três tiros. O avô dele também morreu antes de ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros. A esposa do avô chegou a ser ferida no braço e foi encaminhada ao hospital.

A 8ª Delegacia de Polícia (Cidade Estrutural) vai investigar o caso. Testemunhas disseram que o adolescente não teria envolvimento com crimes e que frequentava a igreja. A PCDF irá apurar se os autores teriam se confundido. O trio que cometeu o crime não foi localizado.