Avenida das Palmeiras, em Taguatinga, volta a ter sentido duplo

A partir das 9h desta segunda-feira (2), a via passa a operar nos dois sentidos, já que os ônibus do transporte coletivo voltam a utilizar a Avenida Central de Taguatinga

A partir das 9h de segunda-feira (2), a Avenida das Palmeiras, em Taguatinga, volta a operar em sentido duplo. As duas pistas da via estavam operando em sentido único, da Samdu para o Pistão Norte, desde julho de 2020, como medida necessária para acomodar os ônibus de transporte coletivo do Distrito Federal que estavam impossibilitados de utilizar a Avenida Central, devido às obras do Túnel Rei Pelé.

Agora, com a liberação do corredor exclusivo e das vias marginais do Túnel Rei Pelé para o tráfego dos ônibus, a Avenida das Palmeiras volta ao sentido original: o tráfego de veículos da pista Sul será da Samdu para o Pistão Norte; e na pista Norte, do Pistão Norte para a Samdu.

As equipes de policiamento e fiscalização do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) atuarão de forma intensa tanto na Avenida das Palmeiras quanto nas áreas adjacentes, a fim de orientar a população e contribuir para a fluidez do tráfego no local. Serão dispostos painéis móveis com mensagens orientadoras, placas de sinalização e 30 agentes de trânsito se revezarão em 12 viaturas, em pontos estratégicos ou em patrulhamentos.

Cautela

O Detran recomenda aos condutores muita cautela ao transitarem pelo centro de Taguatinga, principalmente se atentando à velocidade da via, aos semáforos e às passagens de pedestres, já que a via é dotada de vários comércios, além de instituições de ensino. Aos pedestres, recomenda-se que façam a travessia somente nos semáforos ou nas faixas a eles destinadas.

