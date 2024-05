Autorizada a nomeação de mais 4,1 mil servidores para a rede de ensino do DF

O governador Ibaneis Rocha autorizou, em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (29), a nomeação de 4.172 novos profissionais para a rede pública de educação do DF. Entre eles estão professores da educação básica, orientadores educacionais, analistas e gestores de políticas públicas.

A relação inclui 3.204 mil professores da educação básica, da carreira magistério público (com jornadas de 20h e 40h semanais), 80 pedagogos orientadores educacionais, 258 gestores em políticas públicas e em gestão educacional e outros 630 analistas em políticas públicas.

A alteração na Lei de Diretrizes Orçamentárias prevê um investimento de mais de R$ 1,4 bilhão nos próximos três anos com os novos servidores.

*Com informações de Josiane Borges, da Agência Brasília