Autores de tentativa de homicídio são presos em Operação Sicário

Os mandados foram cumpridos em Ceilândia e Águas Lindas de Goiás

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), deflagrou a Operação Sicário, que cumpriu dois mandados de prisão e três mandados de busca e apreensão no início da manhã desta quinta-feira (17).

Os mandados foram cumpridos por uma equipe da 19ªDP, expedidos pelo tribunal do júri de Ceilândia, em busca de dois autores do crime de tentativa de homicídio qualificado, ocorrido no último dia 6 na QNP 15, em Ceilândia.

O crime aconteceu durante uma confraternização no local. Em determinado momento, um homem de 28 anos, estava conversando e dando risada com amigos. Outro indivíduo, de 42 anos, acreditou estar sendo zombado, e atirou uma garrafa contra o homem, dando início a confusão.

O tio do atingido, de 38 anos, apartou a briga. Entretanto, o agressor ordenou ao sobrinho de 20 anos, também presente na festa, que buscasse uma arma de fogo.

já armado, o suspeito e o sobrinho perseguiram as vítimas e efetuaram os disparos, que atingiram somente o homem 38 anos em quatro partes do corpo.

A vítima foi socorrida e permaneceu hospitalizada, sem risco de morrer. Os autores foram indicados pelo crime de homicídio qualificado na modalidade tentada. Os mandados foram cumpridos em Ceilândia e Águas Lindas de Goiás.