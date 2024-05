Autor de tentativa de feminicídio é preso na Ceilândia 

Na madrugada deste sábado (4), a Polícia Militar prendeu um indivíduo por tentativa de feminicídio em Ceilândia.

A equipe recebeu informações de que o agressor havia atacado sua companheira com golpes de faca na QNN22, e ele fugiu a pé.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Ceilândia.

O suspeito foi encontrado na QNN8 e, ao perceber a presença dos policiais, tentou escapar pulando pelos telhados das casas.

Durante a fuga, ele quebrou o telhado de uma residência e caiu dentro, fugiu para a casa ao lado e se escondeu atrás de um arbusto no quintal. O proprietário dessa residência foi verificar o que estava acontecendo e se deparou com o agressor, que o ameaçou com um serrote.

A equipe então prendeu o agressor e o encaminhou para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher – DEAM II.