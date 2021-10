Aumenta o número de ônibus aos domingos para a Feira dos Importados

Passageiros terão mais opções saindo do Guará, Park Way e Candangolândia

Os moradores do Guará, Park Way e Candangolândia, que costumam ir de ônibus até a Feira dos Importados e proximidades, terão mais opções aos domingos, a partir de amanhã(24). Ao todo, serão 16 viagens a mais em duas linhas.

A Secretaria de Transporte e Mobilidade criou a linha 090.1, que terá 13 viagens a partir da QE44, no Guará. Os ônibus dessa linha passarão pelo SIA Trecho 2, depois pela Feira dos Importados, de onde seguem para Cruzeiro. A linha será operada pela Viação Marechal. O valor da passagem é R$3,80.

Já a linha 124.6 foi ampliada e vai oferecer três viagens a mais aos domingos, saindo do Park Way, passando pela Candangolândia e e depois indo até a Feira dos Importados e Hospital das Forças Armadas (HFA). A linha será operada pela Viação Pioneira. A tarifa será R$2,70.

Confira os horários

Linha 090.1 – saída do Guará aos domingos às 8h30 – 9h30 – 10h – 11h – 12h – 12h45 – 13h30 – 14h15 – 15h – 15h45 – 16h30 – 17h15 e 18h.

Linha 124.6 – saída do Park Way (Laranjeiras) com 3 partidas a mais aos domingos conforme tabela abaixo:

6h10 – 6h50 – 7h40 – 8h20 – 8h50 – 9h20 – 9h50 – 10h20 – 10h50 – 11h20 – 11h50 – 13h20 – 13h50 – 14h20 – 14h50 – 15h20 – 16h05 – 16h50 – 17h35 – 18h20 – 19h50 – 21h20 – 22h50.