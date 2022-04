Aumenta a procura por profissionais de vendas no DF

Vendedores, promotores e supervisores poderão ser contratados por meio das agências do trabalhador, que oferecem 138 vagas de emprego nesta terça (5)

As agências do trabalhador voltaram a receber alto número na procura por profissionais da área de vendas. Nesta terça-feira (5), 24 das 138 vagas abertas são para promotores, supervisores e vendedores. As remunerações ficam entre R$ 1.212 e R$ 1.515, mais benefícios.

Entre as oportunidades, também estão chances para quem quer atuar em restaurantes, bares e afins: churrasqueiro (1), cozinheiro (1), garçom (8) e pizzaiolo (2). Apenas este último pede profissionais de nível médio. As outras são para ensino fundamental. Os salários variam entre R$ 1.212 e R$ 1,8 mil, mais benefícios.

Açougueiro é a profissão com mais vagas: 20, mais 10 para ajudantes. Para concorrer, basta ter ensino fundamental. A maioria, porém, exige pessoas com experiência na área. Os salários ficam entre R$ 1.212 e R$ 1,5 mil, mais benefícios.

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou, ainda, ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana.

Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, ele pode se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades e pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento através do e-mail [email protected] Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

Informações da Agência Brasília