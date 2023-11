Aulas do ano letivo de 2024 da rede pública começam em 19 de fevereiro

O calendário inclui 200 dias letivos obrigatórios, oferecendo uma estrutura sólida para o aprendizado ao longo do ano

A Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEE-DF) divulgou o calendário escolar para o ano de 2024. As datas já estão disponíveis no site oficial da pasta, permitindo que estudantes, pais e educadores se planejem para o próximo ano letivo.

O início das aulas para a rede pública de ensino do DF está programado para 19 de fevereiro de 2024, com o encerramento do ano letivo previsto para 19 de dezembro. O calendário inclui 200 dias letivos obrigatórios, oferecendo uma estrutura sólida para o aprendizado ao longo do ano.

As Instituições Educacionais Parceiras (IEP), que incluem creches conveniadas, também seguirão o mesmo cronograma, começando suas atividades em 19 de fevereiro.

Uma etapa fundamental para os educadores é a semana pedagógica, que ocorrerá de 7 a 9 e 15 a 16 de fevereiro. Durante esse período, os profissionais da educação se reúnem para planejar as estratégias pedagógicas e metas para o ano letivo que se inicia.

Outro destaque do calendário escolar são os dias letivos móveis, que dão às escolas a flexibilidade para definir como serão utilizados. Estes dias estão marcados para 28 de março, 31 de maio e de 8 a 10 de julho. No entanto, é importante observar que as Instituições Parceiras e Centros de Educação da Primeira Infância (CEPIs) não têm a opção de utilizar esses dias.

Calendário semestral

Para os estudantes dos Centros Interescolares de Línguas (CIL), as aulas do primeiro semestre iniciarão em 26 de fevereiro e se estenderão até 10 de julho. Já o segundo semestre está programado para o período de 5 de agosto até 20 de dezembro. Este calendário semestral também é aplicável aos estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e da Educação Profissional e Tecnológica.

Com o calendário escolar de 2024 agora disponível, a comunidade educacional do Distrito Federal pode se preparar com antecedência para mais um ano de aprendizado e desenvolvimento. A SEE-DF reforça a importância de seguir o calendário para garantir um ano letivo produtivo e de qualidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações da Agência Brasília