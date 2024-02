Audiência pública vai mostrar gestão de recursos da Previdência do DF

Aberto a servidores públicos ativos e inativos e à população em geral, evento promovido pelo Iprev-DF será realizado em 27 de março, no auditório da Egov

O Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev-DF) promove, em 27 de março, às 15h, a 3ª audiência pública para prestar contas à sociedade sobre sua atuação ao longo de 2023. O encontro é aberto a toda a população, além de entidades representativas dos servidores ativos, inativos e pensionistas do DF.

A audiência será realizada em sessão pública presencial no auditório da Escola de Governo (Egov); e virtualmente, pelo canal oficial no YouTube do Iprev-DF. Na ocasião, serão apresentados a avaliação atuarial e respectivo relatório de gestão atuarial do exercício de 2023, os resultados da política de investimentos e o relatório de governança do sistema previdenciário dos servidores do DF.

Prestar contas da gestão e dos gastos realizados é uma obrigação constitucional e legal da administração pública, lembra a diretora-presidente do Iprev-DF, Raquel Galvão: “A audiência pública busca atender a uma exigência do programa Pró-Gestão, do Ministério da Previdência, que qualifica os investidores de Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) e prestar informações à sociedade sobre a gestão, a situação atuarial do regime e sobre os investimentos geridos pelo Iprev-DF e a evolução do seu patrimônio”.

Os interessados podem acessar o sistema de ouvidoria Participa-DF, tanto pela internet quanto pela Central de Atendimento 162, para enviar perguntas, críticas e sugestões.

Para participar remotamente, podem ser acessados, no YouTube, os canais oficiais do Iprev-DF e da Secretaria de Economia (Seec). Também se pode acessar o Sistema de Ouvidoria do Distrito Federal.

Com informações da Agência Brasília