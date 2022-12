Audiência pública vai debater licenciamento ambiental no Jardim Botânico

Estudo do Relatório de Impacto de Vizinhança (RIVI) sobre o Residencial Ipê será apresentado em 24 de janeiro

A primeira audiência pública sobre licenciamento ambiental para empreendimento em 2023 já tem data para acontecer. O Instituto Brasília Ambiental publicou, no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quinta-feira (22), o aviso do evento para apresentação e discussão do estudo do Relatório de Impacto de Vizinhança (RIVI) para o parcelamento de solo urbano do Residencial Ipê, localizado na Região Administrativa do Jardim Botânico, no dia 24 de janeiro.

A transmissão ao vivo será realizada no canal do YouTube do instituto, às 19h. O regulamento, estudos e relatório sobre o empreendimento estão disponíveis no site. Já as instruções e procedimentos para acesso serão divulgadas, no portal da autarquia ambiental, até 5 (cinco) dias antes da data de realização da audiência.

Lives

A ideia de promover as reuniões totalmente virtuais surgiu em 2020, a fim de evitar a disseminação do novo coronavírus. E, desde as primeiras edições, observou-se o grande sucesso de público participando da transmissão simultânea.

As audiências públicas servem para colher informações para aprimorar o processo e os estudos para concessão de licenciamento para atividades e empreendimentos que empregam recursos naturais ou que possam causar algum tipo de poluição ou degradação ao meio ambiente.

Com informações da Agência Brasil