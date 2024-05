Audiência pública discutirá empreendimentos do Setor Habitacional São Bartolomeu

Um aviso de audiência pública de apresentação e discussão do Relatório de Impacto de Vizinhança (Rivi) para parcelamento de solo referente ao licenciamento ambiental da Reserva do Vale foi publicado pelo Instituto Brasília Ambiental publicou, no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta segunda-feira (27).

O empreendimento está localizado no Setor Habitacional São Bartolomeu, Quadra Reserva do Vale, lindeiro ao Condomínio Mansões Itaipu.

O evento será realizado em 27 de junho, com início às 19h e encerramento previsto para as 22h, transcorrendo tanto no formato presencial quanto por transmissão simultânea – nesse caso, pelo canal do Brasília Ambiental no YouTube.



Na ocasião, será feita a exposição técnica do projeto e aberto um espaço para a participação de interessados. Os estudos estão disponíveis no site do instituto.

