Audiência discutirá licenciamento ambiental no Jardim Botânico

Relatório de Impacto de Vizinhança referente ao empreendimento Vila dos Bosques será apresentado na próxima terça-feira (5)

O Instituto Brasília Ambiental, por meio da Superintendência de Licenciamento (Sulam), promove na próxima terça-feira (5), às 19h, audiência pública virtual sobre licenciamento de empreendimento no Jardim Botânico. O evento vai apresentar e discutir o Relatório de Impacto de Vizinhança (Rivi) para parcelamento de solo urbano referente ao licenciamento ambiental do empreendimento Vila dos Bosques.

Arte: Instituto Brasília Ambiental

A audiência terá transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do Brasília Ambiental, das 19h às 21h45, com a exposição técnica do projeto e um espaço aberto para a participação de interessados. As instruções e procedimentos para acesso ao evento já estão disponíveis no site do instituto (acesse aqui).

“Ao estudar uma forma de ocupação planejada, dentro de um processo de licenciamento ambiental, seguindo todo um rito, minimizam-se os impactos ambientais, buscando-se assim a sustentabilidade, com o correto uso do solo, com equilíbrio social e ambiental”, afirma o superintendente de Licenciamento do Brasília Ambiental, Alisson Neves.

Interessados em participar que não tenham acesso à internet poderão acompanhar a reunião virtual no salão da Assembleia de Deus do Jardim Botânico (Adat), localizado na Quadra 1, Etapa 1, Rua 1, lotes 289/305.

Com informações da Agência Brasília