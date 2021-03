Audiência debate preservação de nascentes e regularização de chacareiros

Representante dos chacareiros, Iolanda Rocha afirmou que “além da proteção ambiental, defendemos o parque como um direito da comunidade”

Na tarde desta segunda-feira (1º), uma audiência pública remota promovida pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) debateu a respeito da situação dos chacareiros e sobre a preservação das nascentes do Parque Gatumé, localizado em Samambaia. Mediador do encontro, o deputado Chico Vigilante (PT), destacou a importância da preservação das nascentes e dos mananciais de água para todo o DF.

Representante dos chacareiros, Iolanda Rocha afirmou que “além da proteção ambiental, defendemos o parque como um direito da comunidade”.

Segundo ela, desde que o parque foi criado, há mais de quinze anos, nunca houve uma preocupação do Estado em investir e promover a recuperação das áreas degradadas e integrar a comunidade ao parque. Hoje em dia, de acordo com Rocha, existem sérios problemas na área, como acúmulo de lixo, erosão, queimadas e o consequente comprometimento das nascentes. Rocha contou que caminhões de lixo despejam detritos no local, que sofre com a degradação aliada ao desmatamento, além das invasões antigas de grileiros somadas a outras mais recentes oriundas da falta de fiscalização. Os moradores temem que o abandono leve à especulação imobiliária sem nenhuma responsabilidade sócio ambiental, alegou.

Iolanda Rocha chamou a atenção ainda para a ausência de compensação ambiental, em virtude do aterro sanitário, e do plano de manejo na região. De acordo com a chacareira, os moradores desejam uma ação do GDF para a revitalização e preservação do Parque Gatumé, como ocorreu com o Parque Três Meninas, que estava abandonado e hoje é valorizado e desfrutado pela comunidade.

Também chacareira da área, Rosângela Cordeiro teceu o histórico das posses, cessões de direito e contendas da região. Nesse sentido, ela esclareceu que são os chacareiros da área que se esforçam pela preservação da região. Por outro lado, ela questionou as dimensões e as linhas divisórias do parque, ao endossar o abandono e o descaso do GDF. Do mesmo modo, o advogado dos moradores, Luismar Ribeiro, reforçou a necessidade de delimitar o parque para saber se os dados das poligonais abarcam as chácaras. “Não se pode tratar os chacareiros como invasores”, afirmou, ao enfatizar que eles são produtores agroecológicos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Meio ambiente e produção rural

“Os temas do meio ambiente e da produção rural andam em conjunto”, na opinião do secretário adjunto de Regularização e Fiscalização Fundiária da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do DF, Diogo Santos de Paula. Ele frisou que a Secretaria tem incentivado a regularização de terras públicas rurais mediante contrato de concessão de uso, especialmente em ocupações históricas que exercem atividades produtivas anteriores a 2016.

Quanto ao Parque Gatumé, o secretário lembrou que as poligonais constam no anexo do Decreto Distrital 26.437, de 2005, de criação do parque, o qual abarca 148 hectares. Por ocasião da recategorização dos parques, em 2019, houve a transformação do parque ecológico de uso múltiplo num refúgio de vida silvestre, informou, ao acrescentar ser compatível a ocupação humana com os objetivos de preservação do parque. Diogo Santos disse ainda que a Secretaria reconhece a legitimidade dos produtores rurais da área, ao entender que se eles não estivessem cuidando e protegendo as nascentes, os impactos ambientais seriam maiores. “Vamos tentar viabilizar a regularização dessas ocupações, desde que as atividades desenvolvidas nas chácaras sejam compatíveis com a preservação”, esclareceu. Ele reconheceu ainda a existência de invasões na área e garantiu que uma ação conjunta com órgãos de fiscalização acontecerá tão logo finde o teletrabalho imposto pela pandemia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Refúgio de Vida Silvestre

Corroborou a posição de Santos o assessor da Superintendência de Unidades de Conservação, Biodiversidade e Águas do Instituto Brasília Ambiental (Ibram), Gustavo Nogueira. Ele reforçou que a recategorização do parque para refúgio de vida silvestre Gatumé, em 2019, possibilitou “a compatibilização da existência da unidade de conservação com as propriedades rurais ali consolidadas”. Segundo ele, o refúgio de vida silvestre tem como característica permitir essa coexistência desde que as propriedades atentem às questões ambientais que incidem sobre as unidades de proteção integral.

Nogueira acrescentou que o plano de manejo do Gatumé está em fase de conclusão e alegou que a compensação ambiental, de cerca de R$ 700 mil, ainda não foi realizada porque “está atrelada à Terracap”, mas adiantou que o Gatumé será contemplado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Do mesmo modo, o assessor da Secretaria de Meio Ambiente, Leonel Generoso, avaliou que, com a crise hídrica, os órgãos ambientais perceberam que os chacareiros da área agrícola podem ser aliados essenciais para a preservação do meio ambiente. Ele referendou que a intenção do governo é regularizar a situação da área a fim de “torná-la útil à população, que vai ter um parque para frequentar, e findar os conflitos com os chacareiros que trabalham bem, para alcançar o que todos desejam, que é a manutenção das nascentes e da qualidade das águas do Gatumé”.

Ao final, o deputado Chico Vigilante propôs uma reunião entre os participantes da audiência na região do parque Gatumé. O encontro de hoje foi transmitida ao vivo pela TV Web CLDF e pelo canal da Casa no Youtube.

Com informações da CLDF