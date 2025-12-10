Atenção psicossocial tem aumento de produção de 15% no DF

A produção ambulatorial da Atenção Psicossocial aumentou em 15% no período de maio a agosto deste ano. Ao todo, foram mais de 145 mil procedimentos entre maio e agosto. Quase a totalidade desses atendimentos ocorreram nos Centros de Atenção Psicossocial (Caps), apenas 1% está distribuído entre os demais serviços.

Os números estão no Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) do 2º quadrimestre de 2025, apresentado na última quinta-feira (4), na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).

Grande parte das conquistas tem como justificativa a reestruturação no âmbito da gestão, de acordo com a subsecretária de Saúde Mental, Fernanda Falcomer. A unidade foi criada em janeiro de 2025. Uma das gerências, por exemplo, atua exclusivamente para o fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial (Raps). Esse é o grupo que fomenta as ações de matriciamento junto à Atenção Primária à Saúde (APS).

Integração no cuidado

O apoio matricial é uma estratégia que visa qualificar a integração de serviços de saúde. Em vez de encaminhar o paciente, as equipes trabalham juntas para criar propostas de intervenção de forma compartilhada e corresponsável.

Na análise do período ficou demonstrado que todos os Caps realizaram ações de matriciamento, sendo que 74% realizaram mais do que cinco atividades por mês junto à APS. O indicador superou em mais de 10% a meta definida para 2025.