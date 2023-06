Assistência jurídica e social para mulheres vulneráveis

“Nesse dia a gente dá preferência às ações judiciais que são referentes a família, como alimento, guarda, divorcio”, exemplifica

O dia da mulher é todo dia, e por meio de um evento dedicado às mulheres do DF, teve a segunda edição realizada nesta segunda-feira (5). O Dia Da Mulher oferece assistência jurídica e psicossocial, além de exames médicos gratuitos para o público feminino. O projeto tem o intuito de ser realizado toda primeira segunda-feira do mês. A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) junto com a Secretaria da Mulher, Serviço Social do Comércio (Sesc), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Secretaria de Desenvolvimento Regional e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab), promoveu das 8h às 17h, o acesso a serviços como exames médicos gratuitos.

De acordo com a subdefensora Pública-Geral, Emmanuela Saboya, toda primeira segunda-feira de cada mês, com os parceiros envolvidos, a Defensoria Pública faz um dia dedicado à mulher vulnerável do DF. “A mulher costura o tempo, ela tenta de todas as formas conseguir realizar tudo que precisa realizar em relação a família, a trabalho, aos filhos, saúde, habitação e etc. E então a gente pensou em promover um dia para a mulher resolver tudo naquele mesmo dia”, afirma.

Os programas e serviços disponíveis no dia, incluem o espaço para acolher as mulheres para tirar dúvidas jurídicas, projeto de paternidade responsável que faz o exame de DNA gratuito na hora. Existe também a possibilidade de mediação e ações judiciais. “Nesse dia a gente dá preferência às ações judiciais que são referentes a família, como alimento, guarda, divorcio”, exemplifica. Entretanto, o espaço é dedicado para todo tipo de ação que for necessária. “E tem também a representação do núcleo da mulher vítima de violência domestica”, acrescenta.

O Sesc e o Senac são parceiros do projeto, e disponibilizam a carreta da saúde, com atendimento odontológico, com exames médicos, inserção de diu e mamografia. “É um atendimento global, para que ela cuide de todas as questões que a atormentam”. Emmanuela aponta que as mulheres podem levar os filhos, porque foram disponibilizados espaços para as crianças serem acolhidas. Na próxima edição do evento, Emmanuela afirma que eles vão incluir na programação, vacinação contra a Covid-19, contra a gripe e etc. “Cada vez mais a gente pretende ampliar esse atendimento”.

Emmanuela acredita que o projeto seja essencial, por dar a essas mulheres um dia com orientações para todos os problemas que ela precisa resolver. “Para que a gente consiga abraçar essa mulher, com facilidade de atendimento na área da saúde, jurídica e outras. Um programa bem amplo”.

A edição desta segunda-feira (5), contou com uma parceria com o Corpo de Bombeiros do DF, que se prontificou a fazer o transporte dessas mulheres que moram no Córrego da Coruja, no Sol Nascente, em Ceilândia. Para a terceira edição, as mulheres que quiserem comparecer, basta chegar cedo no edifício da Defensoria Pública.

Surpresa com o atendimento, Elen Cordão, 37, autônoma, não imaginou que fosse se beneficiar tanto nesse Dia da Mulher. “Que eu ia chegar aqui e ia ter o Cras, o Senac, a Codhab. A gente que é mulher, e mãe, principalmente, a gente não tem muito tempo livre”, comentou. Então para ela, ter um lugar onde a mulher é assistida de diversas maneiras, é muito bom. “A Defensoria Pública está de parabéns, em especial a equipe do doutor Tiago Kalkmann, defensor público da família”, salientou. Ela acrescenta, que várias coisas que iria demorar muito para conseguir resolver, ela conseguiu resolver em um dia.

A Christina Oliveira Doroteu, 43, cuidadora de idosos, veio ao Dia Da Mulher para resolver um processo que estava na justiça a 3 anos. “O juiz deu ganho de causa do pedido de pensão, mas não teve nenhum resultado dele, que não pagou o que devia”. Mas na segunda-feira, ela conseguiu resolver a situação, e entrou com um novo pedido de prisão e apreensão de bens. Para ela, um evento como esses é muito importante. “A importância disso aqui, é para a mulher saber que ela tem direitos, deveres e que ela tem quem possa ajudar a lutar por ela”.

Janice Maria dos Santos, 53 anos, trabalha no prédio da Defensoria e foi atendida no Dia da Mulher. Ela fez um exame de mamografia. Mas ela gostaria que tivesse mais vezes esse atendimento, Janice estava a muito tempo precisando realizar a mamografia, mas no Sistema de Saúde Pública ela não estava conseguindo.

Foi por coincidência que a dona de casa Miriam Mesquita, 44 anos, compareceu ao Dia da Mulher. “Eu vim tentar um atendimento, e foi perfeito, me surpreendi por ter sido atendida prontamente”. Ela estava em busca de uma assessoria jurídica, e resolveu o problema prontamente com a equipe no evento.