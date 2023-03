Assinado termo de parceria para a realização dos jogos escolares

Podem participar alunos matriculados e frequentando as unidades escolares públicas e privadas regularmente

Foi assinado o termo de parceria entre a Secretaria de Esporte e Lazer e Secretaria de Educação do DF, para a realização da 63ª edição dos Jogos Escolares do Distrito Federal. As competições regionais serão realizadas entre 10 de abril e 2 junho e a fase distrital entre 07 de agosto e 15 de setembro.

Os recursos para a realização dos Jogos foram descentralizados da Secretaria de Esporte e Lazer por meio de repasse orçamentário e financeiro do Fundo de Apoio ao Esporte – FAE. O secretário, Julio Cesar Ribeiro, falou sobre a importância de criar ações para fomentar o esporte educacional. “O GDF vem realizando grandes eventos no que tange ao fortalecimento da educação associada ao esporte. Juntas, são duas ferramentas essenciais para promoção da inclusão social. Não tenho dúvidas que esses jovens de 12 a 17 anos irão desfrutar de um dos melhores momentos de sua vida acadêmica, trocando experiências e ao mesmo tempo colhendo bons resultados. A educação e o esporte devem andar sempre juntos”, disse.

Para essa edição dos jogos vão poder se inscrever escolas e estudantes do ensino fundamental e médio da rede pública e privada. Os jogos serão disputados em duas categorias, atletas na faixa etária de 12 a 14 anos, e a dos atletas na faixa etária de 15 a 17 anos. As modalidades de Ginástica Artística e Ginástica Rítmica seguem regulamento próprio, sendo divididos nas idades de 11 e 12 e de 13 a 15 anos.

Hélvia Paranaguá, a Secretária de Educação, também destacou a importância do esporte na vida das crianças e adolescentes. “Quem pratica atividade física tem mais qualidade de vida e aprende mais, o que contribui para o crescimento destes jovens. O esporte traz disciplina para os jovens. Por isso, nós, da Secretaria de Educação, estamos felizes em fazer parte de mais uma edição dos Jogos Escolares do Distrito Federal (JEDF)”, destaca a secretária.

Os atletas vão disputar as modalidades coletivas, basquetebol, futsal, handebol e voleibol e individuais, atletismo, atletismo adaptado, badminton, ciclismo, ginástica rítmica, ginástica artística, judô, karatê, luta olímpica/wrestling, taekwondo, natação, tênis de mesa, voleibol de praia e xadrez.