Assaltantes que mataram cobrador de ônibus são identificados pela PCDF

Os três rapazes acusados de atirar contra o cobrador de ônibus Ariel Santos Marques, de 26 anos, assassinado na noite desta segunda-feira (02), durante um assalto ao ônibus, foram identificados pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Ele foi morto com um tiro no ouvido no Riacho Fundo II.

Segundo o delegado-chefe da 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), Fernando Fernandes, três pessoas foram responsáveis pelo assalto e, uma delas, tem 17 anos. Eles ainda não foram presos.

Nesta terça-feira (03), cerca de 800 motoristas e cobradores de ônibus realizaram uma paralisação na rota do Recanto das Emas e da Santa Maria como forma de protesto a morte de Ariel.

Os três jovens suspeitos anunciaram o assalto no ônibus com uma arma de fogo, ameaçando os passageiros e funcionários, exigindo que o cobrador entregasse todo o dinheiro do caixa. Durante a movimentação, um dos homens atirou na cabeça do cobrador. O crime foi testemunhado por dez passageiros e o motorista.