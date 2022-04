Asa Norte é ocupada por bloquinho de carnaval

Depois de dois anos isentos da folia, a liberação dos eventos, realizada em março, abriu um espaço para a volta de um dos eventos mais importantes do Brasil

O sorriso estampou o rosto do brasiliense nesta quinta-feira, 21. A data que já é saudosa por carregar o aniversário da capital federal, ficou ainda mais importante com a volta do carnaval, fora de época.

A Asa Norte foi ocupada pelo bloquinho Ocupa Babilônia, as entrequedras, em especial a 206 norte, foram tomadas por confete, música e alegria.

O deputado distrital Fábio Felix (Psol), esteve presente e compartilhou um registro no local. “No aniversário de nossa capital, o povo volta às ruas para celebrar a vida, a cultura popular e a esperança”, disse.

Felix afirmou ainda que o carnaval traz a mistura da alegria e da luta. “Voltamos a acreditar em um futuro mais iluminado, brilhante e diverso. Nossa alegria e nossa luta se misturam nas ruas, onde a gente se encontra”, finalizou.

Nas redes sociais, outros foliões compartilharam um pouco da festança que tomou Brasília e deve se manter ativa até às 21h.

