Árvore cai sobre carro na Asa Sul

Acidente ocorreu em frente ao Hospital de Base. Ninguém se feriu

Uma árvore caiu sobre um carro em frente ao Hospital de Base, no Eixinho W, na tarde deste sábado (30).

Não chovia no momento do acidente. Um casal estava dentro do carro, mas ninguém se feriu.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi ao local e levou cerca de duas horas para retirar a árvore de cima do veículo. Durante a ação, a via precisou ser interditada.