Árvore cai e atinge carros na Asa Sul

Durante uma chuva que atingiu o Distrito Federal nesta segunda-feira (14), uma árvore caiu e atingiu dois veículos estacionados na quadra SQS 306, Bloco I. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência às 18h21.

A árvore ainda obstruiu a entrada do bloco. Com o auxílio de motosserras, os militares iniciaram imediatamente a desobstrução da via e a liberação dos veículos: um Nissan Kicks, de cor cinza, e um Toyota Corolla Cross, de cor preta. Ambos os veículos sofreram avarias e ficaram sob os cuidados de seus respectivos proprietários.

Não houve vítimas.