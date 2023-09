Arniqueira comemora quatro anos como região administrativa

As festividades começam neste domingo (1º/10) e se estendem até o dia 28, com atividades para toda a família

Arniqueira, que antes era apenas um local com poucos habitantes e áreas rurais, transformou-se ao longo dos anos. Neste domingo (1º/10), a cidade inicia as comemorações do quarto aniversário como região administrativa (RA).

A programação vai das 8h às 12h, no canteiro central da Quadra QS 11, região do Areal, começando com um desfile cívico do qual participam alunos das escolas públicas e particulares da cidade, além de integrantes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a banda do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF). O tradicional corte do bolo será às 11h.

Em 7 de outubro, será realizada a 4ª Corrida e Caminhada Parque Areal, com diversas atividades no Parque Ecológico do Areal destinadas a crianças e adultos. Já no dia 21, a sede da administração receberá uma exposição de carros antigos e a feira de artesanato. As comemorações serão encerradas com um passeio ciclístico de 10 km no dia 28.

Transformando-se em RA

Ocupando uma área de 1,3 mil hectares, Arniqueira abriga aproximadamente 47 mil habitantes, segundo a Pesquisa Distrital de Amostra de Domicílio (Pdad-2021) do Instituto de Pesquisa e Estatística do DF (IPEDF).

No início dos anos 1990, a área, que era formada por um conjunto de chácaras, cresceu de forma desordenada, somente passando a receber mais atenção a partir da primeira gestão do governador Ibaneis Rocha. Foi quando a região se transformou em uma cidade.

Criada pela lei distrital n° 594/2019 e sancionada pelo governador Ibaneis Rocha em 1º de outubro do mesmo ano, a poligonal da 33ª RA do Distrito Federal abrange o antigo Areal (exceto as quadras das QS 1, 3 e 5, que ainda permanecem na região de Taguatinga), a Área de Desenvolvimento Econômico (ADE) e o próprio Setor Habitacional de Arniqueira.

“O maior presente para a história da cidade foi ter se transformado em região administrativa”, comemora a administradora de Arniqueira, Telma Rufino. “Éramos dependentes de Taguatinga, e as verbas começaram a chegar para a comunidade, como os equipamentos públicos, e assim passamos a trabalhar em prol do desenvolvimento da cidade.”

Moradora de Arniqueira há 23 anos, a advogada Júlia Padilha, 62, relembra do tempo em que só havia chácaras na região: “Não tínhamos água, não tinha energia. De lá para cá, as coisas melhoraram muito. Hoje temos água, luz, transporte coletivo, calçamento e muitas outras melhorias. Há muito por fazer ainda, mas já contamos com conquistas. Depois que virou RA, a cidade ficou mais organizada e os equipamentos chegaram e estão chegando”.

Equipamentos públicos

Diversas obras de infraestrutura foram executadas ou estão em execução na cidade. Isso inclui a via de ligação entre a ADE e a DF-079, reforma de quadras poliesportivas, parquinhos e pontos de encontro comunitários (PECs) e construção de calçadas, manutenção asfáltica, instalação de bocas de lobo e sinalizações.

Uma obra bastante esperada pela população é a inauguração em breve do Restaurante Comunitário de Arniqueira, com capacidade para atender até mil pessoas. O espaço oferecerá as três principais refeições do dia ao custo total de R$ 2.

Com um investimento de R$ 4,9 milhões e uma área de 6,5 mil m², o restaurante está localizado nas proximidades do Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias (Saif), que atende pessoas em situação de vulnerabilidade.

Projetos de infraestrutura estão em andamento para melhorar a mobilidade e a qualidade de vida na região, como a via de ligação entre a ADE e a DF-079. Os comerciantes e trabalhadores da área também serão beneficiados com a construção do viaduto da Estrada Parque Núcleo Bandeirante, obra em frente à ADE, que dará mais fluidez e desafogará o trânsito da região.

O comerciante Leonardo de Brito acompanha as obras: “Antes não tínhamos, agora já temos para quase todas as regiões e com mais linhas circulares. Hoje temos uma garantia maior para todos, até para abrir um comércio e a população utilizar”

A população ganhou mais linhas de ônibus. A linha circular 959.2 passou a ter mais viagens e um novo itinerário: de 19 viagens, passou para 27. E aos sábados, houve o acréscimo de 18 viagens para os passageiros que circulam entre Taguatinga Sul e Arniqueira.

Veja, abaixo, os projetos previstos para serem licitados ou executados este ano.

→ Construção de uma unidade básica de saúde (UBS)

→ Licitação da Feira Permanente

→ Construção da sede da administração regional e do terminal rodoviário

→ Recapeamento da Avenida Principal

→ Construção da Escola Classe de Ensino Médio e do sistema viário binário (na Vereda da Cruz)

→ Conclusão da galeria de esgoto nas URBs 01 e 05.

Com informações da Agência Brasília