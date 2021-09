Armas de fogo são apreendidas na casa de homem que ameaçou dono de pizzaria

O homem apresentou as armas de fogo para a apreensão sem resistir. Ele autuado por porte ilegal e encaminhado para a 1ª DP

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) apreendeu uma pistola 9mm, com três carregadores, e um revólver calibre 38. O suspeito é acusado de intimidar o dono de uma pizzaria. O homem apresentou as armas de fogo para a apreensão sem resistir.

O autor do crime possui apenas autorização para porte de arma residencial, sendo assim autuado por porte ilegal. Ele foi encaminhado para a 1ª DP.