Áreas de três regiões sem luz para manutenção de rede elétrica

Até as 15h, o desligamento será na Quadra 9, Área Especial 8, áreas residenciais 3 e 5, conjuntos C, CL 8, 10, 12, 14 e 16 de Sobradinho

Nesta quarta-feira (16), uma manutenção de rede vai provocar o desligamento programado de energia em três regiões administrativas do DF. A partir das 9h, ficam sem o fornecimento endereços de Sobradinho, Planaltina e Plano Piloto.

Até as 15h, o desligamento será na Quadra 9, Área Especial 8, áreas residenciais 3 e 5, conjuntos C, CL 8, 10, 12, 14 e 16 de Sobradinho.

Em Planaltina, a interrupção será até as 16h no Núcleo Rural Tabatinga, chácaras 121 e 122. No mesmo horário, ficam sem energia as CLN 102 (blocos A ao D e CRZ 177), a EQN 102/103 (Bloco A) e a SQN 102 (blocos A ao H e CCBR).

Além dos desligamentos programados, pode acabar a energia em outra região do Distrito Federal. Neste caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

*Com informações de Alline Martins, da Agência Brasília