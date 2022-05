Áreas da Asa Sul e Lago Norte sem energia neste domingo (15)

Substituição de transformadores nesses locais demandam suspensão temporária do fornecimento de luz

O domingo (15) será sem energia para alguns moradores da Asa Sul e do Lago Norte. Nas duas localidades será feita a substituição de transformadores, operação que, por medida de segurança, exige a interrupção temporária de fornecimento de energia.

Na Asa Sul, a previsão é que o desligamento dure das 8h30 às 16h, no Setor Comercial Sul, Quadra 2, Lote E, blocos E e C e na SQS 102, Bloco F.

No Lago Norte, no Setor de Mansões MI 3, Chácara 120, a interrupção será das 8h às 16h. Caso os trabalhos sejam concluídos antes do previsto, a energia será religada sem aviso prévio.

Além dos desligamentos programados, pode acontecer de acabar a energia em alguma região, sem aviso prévio. Nestes casos, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo número 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

*Com informações da Agência Brasília