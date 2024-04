A última tenda de acolhimento para pacientes com suspeita de dengue foi inaugurada neste domingo (28) no Areal, em Arniqueira. Com uma estrutura robusta, o espaço foi erguido no estacionamento da Unidade Básica de Saúde (UBS) 2 da região, e conta com área para triagem dos pacientes, consultórios para atendimento, farmácia e sala de hidratação. A tenda do Areal se junta a outras dez que já foram entregues pelo Governo do Distrito Federal (GDF), de um total de 11 unidades previstas até o fim de abril. Dados da Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) revelam que, até este domingo, as tendas já acolheram mais de 14 mil pacientes com suspeita de dengue.

28/04/2024 às 11:28

Areal recebe unidade de acolhimento para pacientes com suspeita de dengue

A 11ª tenda do Distrito Federal foi aberta neste domingo (28); funcionamento será das 7h às 19h, com atendimento tanto para adultos quanto para crianças

Por Camila Costa, da Agência Brasília | Edição: Carolina Caraballo

A última tenda de acolhimento para pacientes com suspeita de dengue foi inaugurada neste domingo (28) no Areal, em Arniqueira. Com uma estrutura robusta, o espaço foi erguido no estacionamento da Unidade Básica de Saúde (UBS) 2 da região, e conta com área para triagem dos pacientes, consultórios para atendimento, farmácia e sala de hidratação. A tenda do Areal se junta a outras dez que já foram entregues pelo Governo do Distrito Federal (GDF), de um total de 11 unidades previstas até o fim de abril. Dados da Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) revelam que, até este domingo, as tendas já acolheram mais de 14 mil pacientes com suspeita de dengue.

Tenda de acolhimento do Areal, entregue neste domingo, é a última prevista para ser montada até o final de abril | Foto: Sandro Araújo/ Agência Saúde-DF

As unidades de acolhimento estão estrategicamente posicionadas perto de hospitais, unidades de pronto atendimento (UPAs) e unidades básicas de saúde (UBSs). O objetivo é garantir atendimento mais célere aos pacientes sintomáticos da doença e, consequentemente, reduzir a pressão sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), que lida neste momento também com as doenças respiratórias sazonais.

Cada uma das tendas entregues conta com mais de 60 profissionais da saúde para atender uma média de 150 pessoas por dia. Três dos 11 espaços funcionam 24 horas: Guará, Paranoá e Gama. As demais, trabalham das 7h às 19h. A SES-DF, no entanto, pretende ampliar o horário de funcionamento de algumas unidades.

Arte: Agência Brasília

A corretora de imóveis Valquíria Alves da Silva, 56, mora no Areal há 40 anos. Levou a neta até a tenda após a estudante de 14 anos apresentar sintomas da doença: dor nos olhos, no corpo, febre alta e diarreia. “Fomos as primeiras a chegar e o atendimento foi muito rápido. Fizeram a triagem, a ficha médica e estão dando todo suporte; minha neta está muito bem assistida”, comentou a avó.

Segundo a secretária-adjunta de Gestão em Saúde, Nelma Louzeiro, as 11 tendas de acolhimento receberam até o momento cerca de 14,5 mil pessoas. “Isso significa que foram mais de 14 mil pessoas a menos nas portas dos hospitais. E esse era o objetivo. Estamos muito satisfeitos de concluir esse ciclo. Agora continuaremos com os atendimentos a todo vapor”, afirmou.

Assim como as outras dez tendas, a unidade do Areal conta com mais de 60 profissionais da saúde para atender uma média de 150 pessoas por dia

A coordenadora de Atenção Primária à Saúde, Sandra França, explica que as 11 unidades farão os acolhimentos por 60 dias. “Quem tiver sintomas como dor atrás dos olhos, dor no corpo, febre e mal estar geral, pode vir. Aqui é o primeiro local para esse atendimento”, observou.

Veja onde está localizada cada uma das tendas de acolhimento do DF:

Com funcionamento 24h

• Gama – Estacionamento do hospital regional (HRG)

• Guará – Em frente à UBS 1

• Paranoá – Estacionamento do Hospital da Região Leste

Com funcionamento das 7h às 19h

• Plano Piloto – Estacionamento do Hospital Regional da Asa Norte (Hran)

• Vicente Pires – Estacionamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA)

• Varjão – Atrás da Unidade Básica de Saúde (UBS) 1

• Taguatinga – Estacionamento do ambulatório do hospital regional (HRT)

• Planaltina – Na policlínica da região

• Águas Claras – Estacionamento da UBS 1 do Areal

• Ceilândia – Estacionamento do hospital regional (HRC)

Com informações da Agência Brasília