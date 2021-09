Área rural de Sobradinho sem energia nesta sexta-feira (24)

Os colaboradores da Neoenergia Brasília atuam em endereços pontuais da cidade para realização de melhorias na rede elétrica que asseguram o fornecimento de energia de qualidade aos moradores

Sobradinho vai receber, nesta sexta-feira (24) serviços de manutenção preventiva na rede elétrica com adequação de transformador e troca de postes. Em razão dos serviços, algumas regiões ficarão sem energia, temporariamente.

Das 8h às 13h, o desligamento ocorrerá no Conjunto A da QR 5, Chácara Buriti. Iniciando no mesmo horário, porém com previsão de religamento às 16h, ficam sem energia as chácaras 16 e 17 do Núcleo Rural Taguatinga.

Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio, reduzindo assim o tempo em que os consumidores permanecerão sem energia elétrica.